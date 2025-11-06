弘道調查揭露年齡歧視潛藏輿論 籲社會推動語言友善

圖／弘道基金會攜手網路溫度計公佈「網路高齡負面用語」前十大排行，結果顯示，「高齡駕駛」與「詐騙」是最常出現的負面語句。





弘道老人福利基金會與台灣最大數據分析平台《網路溫度計 DailyView》所屬的大數據股份有限公司，於近日共同發布《網路高齡負面用語調查報告》。該報告運用AI語意分析技術，觀察過去一年（2024年7月至2025年7月）新聞與社群平台上的高齡相關詞彙，結果揭示，與高齡者相關的討論中，「高齡駕駛」和「詐騙」是最常出現的兩大負面語句。

調查指出，儘管「高齡駕駛」與「詐騙」原屬中性事件描述，但在新聞報導與社群輿論的呈現中，卻常被貼上偏見標籤，將高齡者簡化為問題的代名詞，無形中加深了社會潛藏的年齡偏見與歧視。

媒體與社群聚焦兩大議題 負面標籤頻現

報告透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》，分析近25萬個頻道的高齡語料。結果顯示，媒體與社群對高齡議題的關注集中於「交通安全」與「詐騙防制」兩大主軸。

在新聞的負面用語排行榜中，與詐騙相關的詞彙（如詐騙、被騙、遭詐）佔據半數，其次是交通議題（如高齡駕駛、暴衝、無照）。社群平台則除了延續詐騙與交通主題外，更常出現帶有強烈情緒與世代對立色彩的詞彙，例如「老人味」、「倚老賣老」、「讓座」等，反映出社群討論更傾向於汙名化與標籤化高齡族群。若擴大觀察，更有「淒涼」、「下流老人」、「長照悲歌」等帶有強烈負面情緒的用語。

專家呼籲：語言應從「問題」轉向「議題」

弘道基金會執行長李若綺指出，語言偏見並非來自事件本身，而是源於事件被報導與書寫的方式。她舉例，年輕人受騙常被寫成「詐團新手法」，長者則成「老翁又被騙」，讓「老」直接被視為問題。她強調，聯合國推動「健康老化十年」，消除年齡歧視是首要任務。

李若綺呼籲，社會應將焦點從年齡轉回事件本身，並推動高齡語言友善化。她建議，將帶有暗示危險的「高齡駕駛」改為「高齡交通安全」或「友善駕駛支持」，將高齡「問題」改為高齡「議題」，讓語氣從抱怨轉為共同討論與面對。

大數據公司營運長蔣志薇則表示，這些負面詞彙的語意演變，反映出社會對於「信任」與「責任」重新分配的焦慮。弘道基金會強調，未來將從教育、媒體及企業三方面著手，共同研擬報導倫理準則，推動「去除偏見、促進理解」，讓社會能以更平等、成熟的方式來談論老化。

