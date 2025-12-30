弘道除舊佈新 陪阿蘭阿揮別舊歲塵埃 溫暖迎新年
冬天的寒風颼颼，我們在家圍爐歡笑，準備迎接新年的喜悅，但在社會的角落裡，仍有一群角落孤老人默默期待著被看見、被陪伴。
在嘉義東石的小巷裡，一間狹小而凌亂的舊平房裡，65歲的阿蘭阿嬤靜靜地坐在房間裡，看著電視，房間幾乎成了她生活的全部。年輕時，靠剝蚵維生的她，雖沒受過正式教育，卻努力學會識字。幾年前，糖尿病讓她必須固定洗腎，身體漸漸虛弱，無法再工作，生活陷入困頓。長期關懷阿嬤的弘道老人福利基金會社工發現，隨著身體衰弱，她已無力整理家務，屋內堆滿雜物與廢品，狹窄的動線讓阿嬤的每一步都需要小心翼翼，隨時潛藏跌倒與用電安全的風險。家，本來應該是安心休息的港灣，卻成了讓阿嬤健康持續惡化的隱憂。
歲末將至，弘道的社工與志工們來到阿嬤家中，為阿嬤進行除舊佈新。他們仔細地一點一點清理阿嬤家中的每個角落，募集收納櫃，整理日用品，替寢具除塵換新，仔細檢查食物的保存期限與家中的動線、用電安全…等，確保阿嬤的日常生活是安全而舒適的。當垃圾車將雜物運走，牆壁與窗戶被擦拭得乾淨透亮，看著整潔明亮，煥然一新的家，阿嬤眼裡閃著淚光，笑得溫暖而滿足。她說：「以前還能自己打掃，但生病後身體越來越差……看到家裡變得整齊好感動，真的很謝謝志工和社工們。」
幾年來，從送餐到居家整理，從日常陪伴到年節溫暖，阿蘭阿嬤的日常生活因弘道的長期照顧與支持而不再孤單。每一次打掃、每一份關懷，都像寒冬裡的暖陽，為她帶來安全、尊嚴與久違的幸福感。
弘道老人福利基金會深耕北、中、南，長年陪伴服務一萬多名長輩，在服務現場中，我們發現一般人看似簡單的打掃，對於身體不便，體力衰退的長者來說，都是難以完成的艱困任務，特別是過年前，想擁有一個乾淨的家，更是難上加難。於是，我們在歲末年終推出「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，走進獨居弱勢長輩的家，在取得同意後，透過「除舊佈新」服務，協助長輩清潔整理環境，同時發現長輩家中隱藏的安全危機，像是容易造成失火災害的老舊電線、引發跌倒意外的鬆動地板，都是不能被忽視的。希望除了幫長輩打造乾淨舒適的家以外，也能藉由協助宣導安全用火及用電，進一步守護長輩的生活安全，以專業服務溫暖長輩心窩。
•邀請您 支持《寒冬助老．刻不容緩》獨居弱勢長輩關懷計畫
•認識更多角落孤老人與《寒冬助老．刻不容緩》計畫
