弘道.全美世界攜手送暖 興大附農學生當「總鋪師」 與弱勢長輩吃「辦桌」圍爐

弘道基金會與全美世界、興大附農攜手舉辦百人圍爐餐，與80位弱勢長輩提早迎接2026年。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】即將迎接2026年，歲末年終之際，弘道老人福利基金會臺中服務處與新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司攜手合作，以傳統戶外「辦桌」的方式，席開25桌，邀請80位弱勢長輩一起提早圍爐！最特別的是，辦桌的總鋪師是連續6年投身公益的興大附農餐飲科學生們，141位學生擔任「一日孫子」，一大清早就開始烹煮年菜，更有專業的上菜秀，現場氣氛熱鬧而溫馨。

「乎我煮給你們吃」百位學生辦桌與弱勢爺嬤齊圍爐

隨著音樂響起，穿著旗袍與中山裝的學生們在舞台上翩翩起舞，搭配鍋碗瓢盆的亂打秀，興大附農校長裝扮成財神爺，逐桌發送糖果，圍爐餐正式拉開序幕！負責外場的學生們一字排開，像高級餐廳的服務生開始進行專業上菜秀，阿公阿嬤圍著圓桌吃豐盛美食，志工幫忙夾菜、盛湯，搭配樂團表演經典老歌，讓長輩們想起吃辦桌的回憶，臉上的笑容沒有停過。

興大附農141位學生當總鋪師及負責外場上菜，一大清早就開始忙碌辦桌。（圖/記者廖妙茜翻攝）

許多獨居弱勢老人因家庭、身體疾病或經濟等因素，過年總是孤單一人，弘道臺中服務處與新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司合力舉辦百人圍爐餐會，在興大附農校園內席開25桌，邀請80位弱勢長輩參加，全美世界出動100位經銷商當活動志工陪伴長輩。平時較難以外出的弱勢長輩，由弘道安排交通接送，讓阿公阿嬤們安心抵達，現場有美甲、布袋球、兒時遊戲攤位可以體驗，共300多人齊聚一堂，熱鬧滾滾！

興大附農餐飲科學生進行專業的上菜秀。（圖/記者廖妙茜翻攝）

癌末又喪夫 除夕夜曾孤單到哭.. 7旬奶奶有人陪圍爐笑了

76歲的張奶奶來自中國湖南，年輕時與丈夫來到臺灣，歷經921大地震，好多年住在組合屋，還得一人照顧生病臥床的丈夫，生活很辛苦，但奶奶始終不離不棄，直至丈夫過世後，卻發現自己罹患大腸癌，歷經開刀手術、化療，但病情仍擴散至肺部及淋巴，勇敢樂觀的奶奶沒有放棄，積極配合治療，目前每週進行5次的放射性治療，這8年來的抗癌之路，張奶奶都是一個人挺過來的，她說：「我連動手術住院的時候都是一個人，做完化療回家會吐、發高燒，全身無力暈倒在家裡，還好有鄰居發現，不然我不知道會怎麼樣。」

從丈夫過世後，長達20幾年張奶奶都是一人獨自過年，每到除夕夜聽著外頭傳來的鞭炮聲，總會想起以前過年的熱鬧回憶，現在陪伴自己的只有中午吃剩的飯菜，張奶奶哽咽地說：「有一年除夕夜我想到自己的疾病，不能再回家鄉生活，一個人真的好孤單，難過到哭出來…」弘道臺中服務處從去年開始服務張奶奶，平時除了定期訪視、送物資，還有志工每週登門關心，帶奶奶參加敬老旅遊，去年我們邀請奶奶參加百人圍爐餐會，在志工、學生的陪伴下，奶奶好開心，不用再一人默默落淚。今年我們再度邀請奶奶及兩位同樣來自中國的鄰居一起出席，平時互相扶持照顧的三位奶奶，來到校園體驗美甲、享用豐盛圍爐餐，被滿滿的愛包圍，張奶奶感動地說：「雖然我們沒有親人在臺灣，但有弘道的照顧，就像一家人一樣，真的非常感恩！」

弘道老人福利基金會邀請80位弱勢長輩戶外吃辦桌，提早圍爐。（圖/記者廖妙茜翻攝）

曾參加五燈獎!空軍退役 7旬爺穿軍服彈月琴引滿堂彩

這場圍爐餐會上的精采亮點，還有74歲的張爺爺穿著空軍制服、戴軍帽登上舞台彈奏月琴，在樂團的合作搭配下，一連表演雨夜花、青蚵嫂兩首歌曲，爺爺精彩的演出博得滿堂彩，也令人佩服他的不老精神！獨居的張爺爺從小在父親的教導下學會月琴，還曾在年輕時參加過五燈獎，月琴成為張爺爺獨居生活的精神陪伴，每當弘道社工關懷訪視時，他總會拿出月琴彈奏給社工聽，今年弘道特地邀請爺爺來吃圍爐餐並上台表演，對於能成為表演嘉賓，爺爺非常開心，每天都認真練習，還說：「年輕時我受到神明的指引踏上軍途，從軍20多年，我以空軍中校榮譽退休，能為國服務感到驕傲，這次上台表演能穿上這件代表我一生光榮的空軍制服，實在太有意義。」

癌末又喪夫，除夕夜曾孤單到哭的張奶奶， 在大家的陪伴下圍爐，開心地笑了。（圖/記者廖妙茜翻攝）

連續6年送暖!興大附農學生當「總鋪師」 辦桌給弱勢爺嬤吃

令人感動的還有這場圍爐餐的總鋪師，來自國立中興大學附屬臺中高級農業學校餐飲科的學生們，141位學生分為內外場兩組，一大清早就開始忙碌，內場66位學生烹煮250道豐盛菜餚，外場48位學生則負責開場、上菜，並專業地向長輩介紹菜色、獻上祝福，另外還有職能科、幼保科的27位學生協助擺攤活動。今年已是興大附農連續第6年與弘道臺中服務處公益合作，從今年六月份開始，老師便帶領學生設計菜單，以「臺灣菜」為主軸，將各縣市農特產融入菜色，像是美濃蘿蔔與甲仙芋頭製作蘿蔔糕與芋籤糕、台灣鯛製成鹽焗臺灣鯛等，並進行多次的試煮與演練，考量到長輩的牙口，用心地將食材煮得較軟。學生為了這場圍爐餐，準備時間長達半年，展現在校所學的餐飲專才幫助弱勢長輩，更藉此活動體驗職場上的實戰經驗。



從高一到高三都參與圍爐餐會的學生王湘妍分享：「第一年我負責外場，雖然有些緊張，但當我把料理送到長輩手中，聽到一句溫柔的謝謝時，我的心裡被觸動了一下，那種被真心感謝的感覺，好像有人把溫暖放在我手裡，讓我第一次意識到自己學的技能夠幫助別人，也能照顧如同自家長輩一樣的阿公阿嬤，這種回饋讓我想繼續投入，也成為我每年都想參加的力量。」今年擔任總召的學生林祐霆表示：「第一次參加義煮時，還只是懵懂的高一生，第三次已成為帶領大家的高三學長，我始終記得自己的想回饋社會的初心，不要放棄任何一次學習的機會，多與他人相處，讓生活不只剩下手機，跳出舒適圈，成為一個值得驕傲的餐飲人。」學生們連續六年的義舉經新聞報導後，有位大學退休教授深受感動，特地親自拜訪興大附農並捐款給餐飲科，希望能幫助科務發展，今年校方利用這筆善款添購旗袍與中山裝給學生，替上菜秀增添精采度！

吃著興大附農學生煮的豐盛年菜，還有全美志工陪伴協助，弱勢長輩開心極了。（圖/記者廖妙茜翻攝）

弘道「寒冬助老」服務經費530萬 急需外界愛心捐款

感謝新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司連續4年支持弘道圍爐餐會，出動100位志工陪伴弱勢長輩圍爐，留下美好回憶！新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司葉國淡總經理表示：「全美世界已連續四年支持弘道『寒冬助老』服務，面對臺灣高齡化趨勢，我們希望透過全美志工親身陪伴的圍爐送暖活動，讓弱勢長輩在年節前能感受到被陪伴的溫暖與過節的喜悅。期盼藉由企業的力量，能拋磚引玉，讓更多人關注高齡議題，共同為社會帶來正向溫暖的影響。」

弘道老人福利基金會每到歲末寒冬皆會發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫與募集助老經費，提供長者除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新等有年味服務，以及整年的關懷服務，幫助角落孤老人溫暖度寒冬、溫馨過年。弘道臺中服務處陳國慶處長表示：「這場圍爐餐是長輩們一整年當中最期待的事，好幾個月前很多阿公阿嬤就詢問社工什麼時候會舉辦，感謝新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司全力支持，還有興大附農師生們每年的用心，讓所有的長輩吃得很開心，提早感受圍爐的溫暖與熱鬧，年年留下美好的回憶！」

弘道基金會在臺中地區服務2188位弱勢長輩，寒冬助老經費需530萬元，需社會大眾愛心捐款支持，邀請您一起響應助老行動。捐款800元助老送年菜或享圍爐餐，捐款1200元助老除舊佈新、辦年貨，捐款3000元助老全年關懷服務不間斷。