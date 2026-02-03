弘道「送一份溫暖」百萬元餐食計畫 開跑

「送一份溫暖」百萬元餐食計畫開跑。 (圖：主辦單位提供)

▲「送一份溫暖」百萬元餐食計畫開跑。 (圖：主辦單位提供)

根據內政部主計處統計，台灣已正式邁入超高齡社會，每五人就有一位是65歲以上的年長者。多年長者因體力衰退或居住條件限制，面臨採買食材與備餐困難，長久下來造成營養攝取不足。弘道老人福利基金會執行長李若綺表示：「營養不足與外出不便，是影響長者健康與生活品質的兩大挑戰。根據我們服務長者的調查，高達94% 營養攝取未達建議標準，且21.4% 鮮少外出。期待這次與Uber和Uber Eats的合作，讓更多人關注高齡議題，實際幫助年長者吃得營養、行得安心。」

廣告 廣告

根據平台數據，自「年長者帳戶」功能上線以來至2025年12月31日，此類帳戶最常使用的目的地前三名，依序為：「住宅」、「醫療院所」與「高鐵站」，顯示長者主要的出行需求集中於就醫、返家與跨縣市交通等日常生活場景。在「年長者帳戶」的訂單中，「台式美食」穩居最受歡迎品類外，年長者也善用平台滿足不同時段的營養需求，「早餐與早午餐」在排行中名列前茅；此外，「健康料理」高居新北市年長者帳戶最愛品類第二名。

關心年長者營養攝取不只是平台行動，自即日起至2月22日，用戶只要於平台「帳戶」中點選「各式優惠」，並輸入優惠序號「送一份溫暖」後，外送美食訂單（不含生鮮雜貨及外帶自取）滿299元即可享有單次95折優惠 (單筆訂單最高折抵20元)，就每筆符合門檻的訂單，Uber Eats將同步捐出20元等值之公益資源給弘道老人福利基金會，資助年長者，捐贈累積上限為100萬元。