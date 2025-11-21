弟女友遭惡兄「插入」！三人酒局女子醉倒男友房 清醒驚覺：進來的不是他

（社會中心／綜合報導）新北市一名連姓男子趁弟弟女友酒醉、失去意識時性侵得逞，被害女子小萱（化名）事後驚醒報案。新北地院近日依《刑法》乘機性交罪，判處他有期徒刑2年，並宣告緩刑5年，期間須接受保護管束、完成120小時義務勞務、6小時法治教育課程，且禁止騷擾被害人。全案仍可上訴。

判決指出，本案發生於今年2月1日凌晨，連男與親弟弟及弟弟的女友小萱三人在板橋住處飲酒，從深夜喝到清晨。小萱因飲酒過量、意識模糊，在弟弟房間躺下休息。清晨6時許，連男見小萱無力反抗，竟生起犯意脫下衣物，侵入房內，趁機與其性交得逞。

小萱過不久便從恍惚中驚醒，意識到遭性侵後憤而報案。警方到場後扣得連男當時穿著的拖鞋、內褲，以及現場格局圖、照片與鑑定書等證據。檢方偵查後依乘機性交罪起訴。

庭審過程中，連男坦承犯行，其供述與小萱及弟弟的證詞一致，並有相關物證佐證，犯罪事實明確。法官認定他是趁小萱「飲酒後意識模糊、不知抗拒」時性交，構成《刑法》第225條第1項乘機性交罪。

審理期間，連男與小萱完成調解並履行賠償，小萱也表示願意給予改過機會。法院考量連男無前科、犯後態度悔過、已獲被害人諒解，認定其為一時衝動，依《刑法》第59條減輕其刑，從原本須判三年以上改為2年。

法官指出，為確保不再犯並保障小萱安全，除宣告緩刑5年外，也命連男接受保護管束、完成120小時公益勞務與6小時法治教育課程，並不得於緩刑期間對小萱有任何形式騷擾。若違反義務，法院可撤銷緩刑並執行刑期。

