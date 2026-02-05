弟弟太廢！千金小姐揭「富二代」不為人知的煩惱：遭父威脅 眾人秒傻眼

生活中心／王文承報導

一名富家女就分享，因弟弟長期出現行為問題，父親轉而要求她接手家族企業，讓她相當懊惱。（圖／翻攝自unsplash）

每個人出身的家庭背景都不一樣，不少人羨慕所謂的「富二代」，認為他們一出生就衣食無憂、人生順風順水，但其實富二代也有自己的煩惱。一名富家女就分享，因弟弟長期出現行為問題，父親轉而要求她接手家族企業，讓她相當懊惱。她也坦言自己對商業毫無興趣，只想投入藝術創作，然而在遭到父親「斷金援」威脅後，理想與家族期待之間的巨大落差，讓她陷入進退兩難，貼文曝光後，掀起網友熱議。

她揭富二代的煩惱 眾人得知真相傻眼

一名女網友在網路論壇《Dcard》上發文表示，自己家境優渥，「就是那種大家口中的投胎小能手」。雖然家中經營企業，但父親對她一向寬鬆，也從未強迫她接觸公司事務。對商業毫無興趣的她，理所當然地選擇鑽研自己熱愛的藝術領域，大學更赴海外就讀藝術學院，規劃未來開設畫廊或工作室，以藝術為志業。她直言：「反正家裡也不差我這份薪水，偶爾辦個展覽，當個優雅的名媛就好。」至於家族企業，她始終認為會由弟弟接手。

廣告 廣告

然而，弟弟在求學期間屢屢惹出麻煩，國中開始出現行為偏差，高中後更是徹底擺爛，不僅成績一落千丈，前陣子還因在校抽菸與師長爆發衝突，甚至鬧到警局，差點遭到退學，讓父親徹底失望，也讓原PO忍不住直呼弟弟「真的爛泥扶不上牆」。

不久後，家中召開家庭會議，父親正式宣布放棄讓弟弟接班的打算，僅替他保留一筆「餓不死的信託基金」，隨即轉向原PO表示：「妳準備去申請MBA，讀完回來進公司，先跟特助學。」原PO當場拒絕，明確表態只想專心創作，完全不想管理公司，「我不想看財報，也不想管工廠和員工」。

沒想到，父親隨即祭出殺手鐧回應：「可以啊，那從下個月開始斷妳金援，附卡停掉、房子收回、車子自己養。妳想畫畫沒問題，就看看妳靠賣畫能不能活。」

爭吵過後，原PO回到房間冷靜下來，開始仔細盤算生活成本，包含公寓管理費、保養品、服飾與聚餐開銷等。她無奈表示，若真的成為一名普通藝術家或設計師，月薪頂多落在3至5萬元，「這個金額可能只夠我付車子的保養費和油錢」，現實與想像的落差讓她幾乎崩潰。

「我知道很多人會說我身在福中不知福」，但原PO坦言，自己就是不想過上和父親一樣的生活，長期承受龐大的身心壓力，每天應酬、算計、無法喘息。她反問：「我有錢，但不想過得那麼累不行嗎？」同時也向網友拋出疑問：「如果是你們，會為了錢妥協嗎？還是真的有人能忍受從奢入儉？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直言原PO其實和弟弟並無不同，「這樣看來妳也是挺廢的，跟弟弟半斤八兩，自己也知道沒能力維持習慣的生活，卻想一輩子靠家裡」、「其實妳跟弟弟是同一種人，一個外顯擺爛，一個用乖巧包裝逃避現實」、「為什麼妳不想接班，卻要罵弟弟廢？妳自己不也是想把責任丟給他」、「有家業可以接卻不願意，多少人拚死加班，一個月都不一定有5萬，真的不懂珍惜」。

不過，也有網友提出不同看法與建議，「或許可以跟家裡談條件，說明自己願意承擔到什麼程度，並且未來不讓弟弟插手公司；畢竟經濟來源來自家裡，很難完全照自己的想法走」、「現在扛起來的人，以後才有話語權」、「去唸MBA、掌握公司大權，再請專業經理人經營，自己回去畫畫也不是不行」、「建議找專業經理人管理公司，或許可以從你們家開始改變台灣世襲企業的模式」。

更多三立新聞網報導

開盤／台股開盤重挫逾三百點 半導體信心潰堤盤勢急凍

曾是人生勝利組！他砸3千萬「完成1夢想」卻面臨破產 晚年生活崩潰

好市多會員快對發票！花1119元購買「櫻桃」抱走200萬 獎落地點曝光

今立春馬年太歲交接！這4生肖恐有血光、車關 專家傳授3招化解災難

