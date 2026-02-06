弟弟廢到像爛泥 爸不給接班 富家女曝煩惱：只想畫畫當名媛





不少人羨慕「富二代」，認為經濟無憂的他們可以享受生活。但一名家境富裕的網友卻表示，自己對於接班家族產業毫無興趣，父親卻威脅她若不接班就要「斷金援」，讓她很苦惱。

一名網友在論壇Dcard上發文訴苦，坦言自己家境優渥，是「富二代」，雖然家族經營企業，但自己對商業毫無興趣，父親對她也沒有什麼要求，她一直認為接班人是弟弟，也覺得「反正家裡不差我這份薪水」，因此放心地往自己感興趣的藝術領域發展，大學在國外藝術學院就讀，打算畢業後開個畫廊或工作室，「偶爾辦個展覽，當個優雅的名媛就好」。

廣告 廣告

▼原PO表示自己雖然是富二代，但對商業毫無興趣，也認為未來會由弟弟接班，自己只想往藝術領域發展。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

然而，弟弟國中開始出現行為偏差，上高中後情況更糟，不僅成績一落千丈，還因在校抽菸與師長爆發衝突，甚至鬧到警局，差點被退學，她也感嘆弟弟「真的爛泥扶不上牆」。弟弟的脫序行為讓父親徹底失望，某次家庭會議中，父親正式宣布不會讓兒子接班家族產業，只會為他保留一筆「餓不死的信託基金」。之後就轉而要求她要開始為接班做準備：「你去申請MBA，讀完回來進公司，先跟特助學。」

對商業毫無興趣的她當場拒絕，「我不想看財報，也不想管工廠和員工」，明確表態只想專心創作，完全不想管理公司。但父親馬上祭出殺手鐧：「可以啊，那從下個月開始斷你金援，附卡停掉、房子收回、車子自己養。你想畫畫沒問題，就看看你靠賣畫能不能活。」父女倆為此發生爭吵，不歡而散。

▼原PO原本斷然拒絕父親要她準備接班的要求，沒想到父親祭出殺手鐧「斷金援」，讓她陷入兩難。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

事後她冷靜下來，開始認真計算自己包含公寓管理費、保養品、服飾與聚餐開銷等各項生活成本。也不得不無奈承認，若將來按照自己的興趣成為一名普通藝術家或設計師，月薪頂多落在3至5萬元，「可能只夠我付車子的保養費和油錢」，現實與理想的落差讓她十分掙扎。她坦言「我知道很多人會說我身在福中不知福」，但她就是不想和父親一樣每天應酬、算計、長期承受龐大的身心壓力，無法喘息。她問：「我有錢，但不想過得那麼累不行嗎？」，也想問問其他網友：「如果是你們，會為了錢妥協嗎？還是真的有人能忍受從奢入儉？」

此話題吸引許多網友留言討論，對於原PO的處境，眾人提出不同的看法和建議：「或許可以跟家裡談條件，說明自己願意承擔到什麼程度，並且未來不讓弟弟插手公司；畢竟經濟來源來自家裡，很難完全照自己的想法走」、「去唸MBA、掌握公司大權，再請專業經理人經營，自己回去畫畫也不是不行」、「現在扛起來的人，以後才有話語權」、「建議找專業經理人管理公司，或許可以從你們家開始改變台灣世襲企業的模式」。

但也有不少網友批評原PO「只想享受家中財富，卻不願付出」，其實本質上和弟弟一樣，都是不負責任的人：「其實妳跟弟弟是同一種人，一個外顯擺爛，一個用乖巧包裝逃避現實」、「為什麼妳不想接班，卻要罵弟弟廢？妳自己不也是想把責任丟給他」、「有家業可以接卻不願意，多少人拚死加班，一個月都不一定有5萬，真的不懂珍惜」、「這樣看來妳也是挺廢的，跟弟弟半斤八兩，自己也知道沒能力維持習慣的生活，卻想一輩子靠家裡」、。

（封面示意圖，非新聞當事人／取自pixabay）

更多東森財經新聞報導



富二代何時會跟爸媽要錢？ 7成答案不意外 專家笑：不夠就再找阿嬤

付幾十萬餐費、炫耀酒駕撞豪車 她嘆和富二代當朋友：世界從不公平

老爸送透天「租同學賺零用錢」 富少：只想打工還學貸