「弟弟怎麼這麼香」 …曾示愛陳曉 趙櫻子官宣小12歲男友

大陸女星趙櫻子日前在直播中突然官宣有一個小她12歲的圈內男友，並透露對方通過「買買買」、送貂皮大衣等禮物猛烈追求自己，非常貼心，還稱「弟弟怎麼這麼香」。由於趙櫻子日前才稱對男星陳曉一見鍾情，如今又曬出這段「姐弟戀」，立刻在網上引發熱議。

趙櫻子在直播時主動公開男友身分，形容其「老帥了、老可愛了」，且因她的綜藝表現對她產生好感。她強調年齡差未影響感情，稱男方「不嫌棄我比他大12歲」，並反覆詢問粉絲「你能看出我比你大12歲嗎？」，言語間透露熱戀期的甜蜜。

廣告 廣告

趙櫻子還在直播中表達對年齡差的自信，稱「弟弟怎麼這麼香」，並調侃男方「穿得簡樸卻願為自己花錢」，通過「買買買」和送貂皮大衣等「狂送禮」追求自己。

趙櫻子未公開男友姓名，但提及對方是「圈內人」，且曾喜歡過她的閨密，這一細節加劇了網友好奇心，網友們紛紛在線猜測「他是誰」。

此前，趙櫻子10月爆料分手小11歲一線男星，控訴前任「走紅後冷暴力」，爭吵時言語頂撞致其「心顫」。11月她稱新男友「姓張」，網友猜測張凌赫、張藝興等暑期暴紅藝人，但均未獲證實。

不過，趙櫻子多次爆料感情卻未提供實證，且信息前後矛盾，此前她還稱對陳曉一見鍾情，因為陳曉的長相是她特別喜歡的，但即使陳曉已恢復單身，她還是不敢主動出擊，曾被網友質疑在蹭熱度。

趙櫻子曾演出「倚天屠龍記」、「長安諾」等劇，也參加過「浪姐3」，外型亮眼，但一直被視為很會炒話題，但有時自爆內容讓人一頭霧水。

更多世界日報報導

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺