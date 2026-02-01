弟弟開箱自宅掀波 謝衣鳯：與我選縣長沒有關聯

（中央社記者鄭維真彰化1日電）彰化縣議長謝典霖帶網紅拍片開箱自家「豪宅」引發關注，其胞姊、中國國民黨籍立委謝衣鳯表示，這是弟弟個人行為，「與我選縣長沒有關聯」，仍會努力爭取黨內彰化縣長提名。

謝典霖與家人住在彰化縣溪州鄉，各自有獨棟生活空間，他昨天公布帶網紅拍片開箱自家內部，屋內有酒櫃、視聽室及室內籃球場，引發熱議。

謝衣鳯已表態投入國民黨彰化縣長初選，謝典霖則持續爭取議長連任，地方政壇認為兩人於政治布局存在競合關係，並傳出謝典霖開箱影片可能想影響謝衣鳯縣長選情的說法。

謝衣鳯向媒體表示，弟弟開箱與她選縣長沒有關聯性，且她與弟弟政治經營方式本來就不同，弟弟須為自己的行為負責，她仍會全力爭取國民黨彰化縣長提名。

有意角逐議會龍頭寶座的國民黨籍彰化縣副議長許原龍告訴中央社記者，他對於謝典霖開箱「豪宅」拉抬聲量的作法不予置評，自己會持續努力做好選民服務。（編輯：黃名璽）1150201