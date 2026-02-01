弟弟開箱700坪豪宅惹議 謝衣鳯直言：與我選縣長沒有關聯

立委謝衣鳯今天重申選縣長，對於弟弟開箱豪宅，她強調個人行為，弟弟要為自己的行為負責，與她選縣長沒有任何的關聯性。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議長謝典霖邀請網紅開箱他位於溪州鄉的謝家700坪豪宅，引發政壇議論這是在為其姊、立委謝衣鳯「敗票」，被解讀此舉斷謝衣鳯的百里侯之路，不讓姊姊選縣長，以維持姊弟倆「立委、議長」的現狀。對此，謝衣鳯受訪淡定回應並強調，開箱是弟弟的個人行為，必須為自己的行為負責，與她選縣長沒有任何的關聯性。

政壇解讀，藍營不可能讓謝家姊弟同時選縣長、議長，姊弟倆不是維持現狀，就是「擇一」但謝典霖已多次公開表明拚議長連任，謝衣鳯也再三重申要選縣長，在姊弟各自堅持下，對於謝典霖主動拋出豪宅議題，政壇人士看來是為了消除謝家「白宮」、「衣鳯百貨」在選舉時的爭議，進而希望謝衣鳯打消選縣長的念頭，讓謝典霖能繼續拚議長連任。

對此，謝衣鳯在電話受訪中明確表示，她認為開箱事件與她選縣長沒有什麼關聯性，她與弟弟對政治經營的方式本就不同，「他必須要對他自己的行為負責」。謝衣鳯同時質疑謝典霖開箱他的房子，對於他選議長會有任何的幫助嗎？

記者表明謝典霖受訪時說開箱房子的動作，有為其拚議長拉抬網路聲量的考量，謝衣鳯對此則指出，有無網路效應她不知道，那是弟弟個人的說法，本來她們姊弟經營政治的方式就是不一樣。

外界關注謝家長輩拋出「縣長、議長擇一」的選戰佈局，地方人士認為謝典霖開箱動作是在「敗票」，記者進一步詢問謝衣鳯是否會繼續努力選縣長，謝衣鳯表示，她一直都是持續往這個方向努力。

目前謝衣鳯在地方活動行程滿檔，勤走基層。她強調，開箱住宅是謝典霖的個人行為，兩人的政治作為不同，她繼續依既定節奏爭取國民黨內提名，拚縣長就對了。

