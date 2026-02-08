弟弟「填志願當晚」學校旁慘死 哥哥追兇27年灑百萬找線索

中國大陸一名20歲的學生姜佐育於1999年7月16日，填報志願當晚在廣西貴港市區學校附近一處小區門口遇害。（圖／翻攝自極光新聞）

中國大陸一名20歲的學生姜佐育於1999年7月16日，填報志願當晚在廣西貴港市區學校附近一處小區門口遇害。27年來案件始終未破。直到近日，警方回覆稱「案件已偵破，犯罪嫌疑人已全部歸案」，但家屬表示，目前僅收到口頭通知，尚未取得加蓋公章的書面文件，仍希望通過法定程序確認案件進展。

填報志願當晚遇害

根據陸媒報導，姜佐育生於1979年，廣西貴港人，曾考入當地重點國中和高中。1999年應屆高考失利後，他選擇復讀一年。然而就在填報高考志願的當晚，不幸在學校附近遇害，年僅20歲。更令人唏噓的是，案發後不久，家人收到了他的廣西大學錄取通知書。

據貴港市公安局港北分局2025年12月發布的懸賞公告顯示，案發於1999年7月16日晚間8時許，地點在原南梧公路培仁中學附近路段（現港北區金港大道聖湖小區門口附近）。被害人姜佐育當晚在人行道與幾名男青年相遇時，被其中一人行兇傷害致死。

家屬27年追兇增加懸賞20萬元

案發後，警方持續開展偵查工作，但多年未有突破。27年來，家屬始終未放棄尋求真相。2025年，警方發布懸賞通告，最高懸賞金額達50萬元（約新台幣227萬元）。姜佐育的家屬亦將自行懸賞金額提高再增加20萬元（約新台幣91萬元），希望獲得關鍵線索。

姜佐育的哥哥姜佐棉表示，父母年逾七旬，父親耳背、母親視力不佳，全家只希望在有生之年等到一個結果，「每次看到關於弟弟的新聞報導，我都忍不住落淚，那種辛酸苦楚無人能懂。」他回憶，當年弟弟復讀時，班主任曾無條件資助其一學期的夥食費。

案發後，班主任還登門安慰家人，稱姜佐育「善良、上進、好學」。家屬多年奔走之下，姜佐育部分舊物已遺失，包括身份證、錄取通知書，甚至連一張畢業照也未能保留。

2月6日，貴港市公安局回覆媒體稱：「案件已偵破，犯罪嫌疑人已全部歸案，案件正在辦理中。」但姜佐棉透露，1月16日警方通知家屬到公安機關，口頭告知已抓獲4名犯罪嫌疑人，但未提供加蓋公章的書面案件進展或結案告知。

曾有過「抓捕後因證據不足釋放」

家屬表示，此前曾有過「抓捕後因證據不足釋放」的情況，因此希望獲得正式書面文件確認案件進展，「如果沒有書面的且加蓋公章的結案證明，我們無法認可警方說的案件告破。」辦案民警表示需聯繫貴港市公安局政治處了解情況，但相關部門電話暫未接通。

從1999年案發至今，姜佐育遇害已過去27年。家屬多年來奔走追問，懸賞追兇，只為還逝者一個公道，也為年邁父母換來一份心安。案件目前仍在辦理中，後續進展有待警方進一步通報。



