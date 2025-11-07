「弟弟」范世錡捲于朦朧案！安唯綾現身曝《許我耀眼》片場氣氛

安唯綾《許我耀眼》飾演范世錡的姊姊，透露沒有私交。（林奕如攝）

安唯綾和賈靜雯正在拍攝《紫色大麗花》，7日為了萬海慈善「讓愛閃耀」義賣記者會特地從廈門返台，沒想到搭乘的航班受到影響，多花了4小時才抵台，幸好2歲兒子「小魚堡」都在睡覺沒有哭鬧。她和修杰楷曾是同門師兄妹，僅和賈靜雯聊到育兒方面，沒有聊閃兵話題，她說：「我相信修哥，他是很負責任的人。」她也讚賈靜雯很專業拍戲，心情沒受影響很投入。

安唯綾演出《許我耀眼》引起關注，透露去客串3天，飾演范世錡的姊姊演對手戲，對於范世錡捲入于朦朧墜樓案，她有看到風波，但和他沒有私交聯絡方式。談到女主角趙露思，她形容女方很瘦，身形是自己的一半，也讚趙會帶動劇組氣氛，拍攝時很快樂，「我覺得她很棒、敬業，是對自己要求很高的女孩。」

廣告 廣告

安唯綾7日為了萬海慈善「讓愛閃耀」義賣記者會，特地從廈門返台。（林奕如攝）

安唯綾有「聲樂界林志玲」封號，和導演于中中2021年結婚，育有兒子「小魚堡」，她現在以家庭為重心，生活60％在育兒，她曾招認與于中中交往初期「超級會吵架」，現在生了小孩還是有吵，主要是分配時間問題，「婚姻很不容易，有了小孩更不容易，大小事情都要討論，有什麼事情都要跟另一半溝通。」

她也說導演老公在工作上很嚴格、機車，但對於小孩態度會大轉變，反而是她扮黑臉，規定小孩要規律生活。被問再生一胎？她先說目前不會，不過看到小孩睡著時超級無敵可愛，還在猶豫中。

更多中時新聞網報導

連假助攻 高鐵運量新高 尖峰分流 新車2年上線

菁英獎》12強MVP陳傑憲 問鼎最佳男運動員

施柏宇驚見韓國片場奇景