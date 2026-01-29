弟投毒闖禍！張美阿嬤三女兒淚控弟：野心大

王男曾因為失業缺錢，假扮成警察恐嚇取財。（圖／東森新聞）





空投毒飼料，害死動物的宜蘭張美阿嬤農場王姓小兒子，事件件鬧得沸沸揚揚，而阿嬤的三女兒終於現身，哽咽談到弟弟仗著媽媽的寵愛予取予求，更痛批他野心太大！還有員工私下透露，王姓男子以前就把動物當賺錢工具，生病了也不顧，甚至活活掐死或活埋。而現在甚至傳出，王姓男子還曾經因為失業缺錢，假扮成警察恐嚇取財。

張美阿嬤的三女兒也是農場負責人，講到哽咽顫抖眼眶泛紅，想到年邁的媽媽為了幫不成材的弟弟，反而受到傷害，真的很心疼。

張美阿嬤三女兒：「可是在過程中，他真的以賺錢為目的，跟我原本想經營農場的理念不同，他的野心很大，原本農場很好的員工也因為他的做法，紛紛離職。」

經營手法，自家人和員工都不認同，甚至傳出有員工私下透露，如果動物重病失去「吸金能力」，王姓男子不但拒請獸醫診治，也不願花錢安樂死，而是在動物還沒斷氣前掐死或是活埋，而且為了獲取更多利潤，不只長期餵食廉價且非專用的飼料，還撥出大筆經費網路宣傳，打造農場經營良好的假象，騙客人上門。

事件爆發後，張美阿嬤農場也受到影響，明明是寒假，卻生意慘澹，而小兒子新開的樹懶餐廳，以及王老先生休閒農場均在Google地圖上，被網友惡搞竄名。

張美阿嬤三女兒：「他也知道，案件如果爆發我們農場會重創，所以就放棄張美阿嬤這個名字，改用另外三個名字，王老先生、樹懶餐廳，但是57萬的粉專被他拿走。」

就怕被抵制風波牽連，家族火速切割，不過這並不是他第一次闖禍。2009年當時他失業缺錢花用，竟假扮成警察，準備防彈背心、玩具槍和無線電，甚至還自製警政署識別證，跟三名錢莊業者佯稱借錢，一碰面就亮槍恐嚇，最後還是被逮，仗著張美阿罵的偏愛，持續闖禍荒唐行徑不斷。

對於風波擴大，樹懶餐廳今天仍照常營業，並對縣府將開罰一事表示虛心接受，表示「所有規定和申請都在進行中」，也會針對公部門和民眾的說法進行改進。而農場展演的許可証目前在申請易主中，新經營團隊對於相關問題怎表示「不清楚，也無法回應。」

