弟涉空拍機投毒神隱 張美阿嬤農場負責人：傷害媽媽

（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）宜蘭縣張美阿嬤農場創辦人張美的兒子王姓男子涉嫌用空拍機投毒，導致同業農場動物死亡遭起訴。農場負責人王姮月今天痛批，弟弟王逢昇事後躲起來不解釋，讓輿論壓力落在76歲母親張美身上。

宜蘭冬山「星夢森林劇場」農場動物疑遭三星王姓男子以空拍機投毒飼料致死，依違反動物保護法及刑法毀損罪提起公訴。檢方指出，王男因不滿徐姓前員工離職跳槽，涉嫌於2023年6月間，3度操控空拍機飛至徐男的工作農場上方，以機身上下搖晃方式，將裝有毒苜蓿粒飼料傾倒撒落於園區內，造成多隻動物誤食後死亡。

廣告 廣告

受害「星夢森林劇場」農場事後發表聲明表示，會配合訴訟為死去小生命討回公道，盼喚起社會對生命價值重視。張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）聲明表示，2023年已終止與王男一切合作。王男相關行為與決策均屬個人行為，與農場的營運、管理及動物照護完全無關

張美阿嬤農場負責人王姮月今天發表聲明，證實王男確實是他弟弟。王姮月受訪時說，王逢昇過去在農場任職期間，行事作風屢爆爭議；直到2024年檢察官到農場搜索，她才知道王逢昇涉及空拍機投毒案，確屬個人行為。

王姮月說，投毒案浮上檯面後，母親的電話響個不停，承受外界輿論壓力，但王逢昇至今躲在後面不做解釋；呼籲王逢昇「你對媽媽造成這麼多傷害，一直予取予求，現在所有輿論壓力跟傷害都壓76歲的老人家身上，你做何感想？」

王姮月說，張美阿嬤農場是她與母親共同成立，雖歷經這次重大風暴，她仍會把這個品牌繼續做下去。

外傳王男在附近開設樹懶餐廳，樹懶餐廳也發聲明說，餐廳負責人是王士予女士，新聞報導中的投毒事件，與樹懶餐廳毫無相關，針對惡意的不實指控，保留法律追訴權。（編輯：林恕暉）1150129