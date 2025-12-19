弟買房頭期差100萬！ 哥被求援陷兩難 網勸：要有心理準備





在房價高居不下的時代，不少年輕人明明負擔得起每月房貸，卻卡在最難跨過的一關「頭期款」。當這筆缺口落在親人之間，「要不要幫」往往不只是金錢問題，而是牽動家庭關係的關鍵抉擇。近日就有網友分享，自己正面臨是否該出手幫弟弟補頭期款的掙扎，引發熱烈討論。

該名網友在網路論壇PTT上發文表示，弟弟與弟媳年收入約落在120萬至150萬元之間，近期看中總價約1200萬至1500萬元的房子，試算後每月還款壓力在可負擔範圍內，但頭期款仍短缺約100萬元，由於父母無法提供金援，弟弟便向他尋求協助，讓他一時難以下決定。

廣告 廣告

貼文曝光後，留言區迅速掀起討論，不少網友提醒「寫借據，轉帳紀錄，免得他們離婚被你弟媳分一半」、「旁系借錢糾紛很大，你最多只能借自己能接受不還的金額」、「如果你們兄弟情深就借，錢出去要有回不來的準備」、「借了要有把錢扔在水裡的打算」、「建議不要，通常拿回來機率為0」。

▼不少網友提醒，若真要借，務必要白紙黑字寫清楚。（示意圖／取自Pixabay）

也有不少過來人以自身經驗勸退，「我借我弟20萬，八年了還一塊錢都沒還」、「根據借家人錢的經驗就是還錢需要你催，很傷感情」。

▼也有不少過來人分享借錢有去無回的經驗。（示意圖／取自Pexels）

另一派網友則從資產配置角度分析，認為是否幫忙與原PO自身財務狀況高度相關，「你如果有2000萬就幫，如果是300萬就不用幫」、「經濟許可的話，當作直接贊助」、「借啊，除非100萬對你來說佔比很重」。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



買房後被親戚狂酸！ 他心寒一句勸：別跟家人分享

房東想收回租屋！ 爸喊「用新青安硬扛」 她崩潰：根本逼上絕路

父母幫兒女買房「免繳贈與稅」？ 律師點頭：年底效果更好