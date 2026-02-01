政治中心／程正邦報導

弟邀網紅開箱700坪「白宮」遭指扯後腿，謝衣鳯：與我選縣長無關。(資料照)

彰化政壇豪門「謝家」近日再掀話題。彰化縣議長謝典霖日前大方邀請網紅開箱位於溪州鄉、占地 700 坪的謝家豪宅，由於該宅邸曾被譏為「彰化白宮」，此舉在政界引發兩極評價，甚至被解讀為謝典霖在為有意更上一層樓的姊姊、立委謝衣鳯「敗票」，意圖阻斷其縣長之路。對此，謝衣鳯今（1）日受訪時語氣平淡，強調弟弟必須為個人行為負責，這與她的選戰節奏毫無關聯。

彰化縣議長謝典霖日前邀網紅開箱位於溪州鄉、占地 700 坪的謝家豪宅，引起網友熱議。（圖／翻攝自Threads @4xgay）

豪宅話題是「自清」還是「挖坑」？政壇解讀姊弟角力

謝典霖主動曝光家族豪宅內幕，讓外界重新審視謝家在地方的雄厚財力。據《自由時報》報導，地方人士觀察，這場開箱秀背後恐隱含政治算計：藍營傳統上難以接受單一家族同時包辦「縣長」與「議長」寶座。若謝衣鳯順利奪下百里侯，謝典霖恐得交出議長大位。

因此，有傳言指謝典霖此舉是故意挑起豪宅爭議，增加謝衣鳯選縣長的輿論壓力，迫使其放棄參選，以維持姊弟倆「立委、議長」的權力現狀。另一種說法是，謝典霖試圖透過開箱將「白宮」、「衣鳯百貨」等攻擊標籤透明化，以此降低選戰時的殺傷力。

吳音寧指出，這不是謝家第一次炫富，在她競選立委投票前一天，謝家小弟謝曜宇就醉茫茫的開直播，炫耀他家多有錢，還用很低級的穢言穢語辱罵女性。（圖／翻攝自Threads @yinling510）

謝衣鳯：政治經營風格迥異，他需自行負責

面對外界沸沸揚揚的揣測，謝衣鳯採取「公事公辦」的切割策略。她在受訪時指出，「開箱豪宅」是謝典霖的個人決定，「他必須對自己的行為負責」，並質疑這類動作對爭取議長連任是否真的有實質幫助。

謝衣鳯強調，她與弟弟經營政治的方式本就不同，自己不會受到該事件干擾，目前仍依既定步調勤走基層，爭取國民黨內縣長提名，「我一直朝這個方向努力」。

謝典霖說：「這邊地也不貴，就是一般家庭」，讓網友傻眼。（圖／翻攝自Threads @billion.haoson）

彰化戰局：謝家的選戰平衡木

目前謝衣鳯在彰化基層活動頻繁，展現勢在必得的企圖心；而謝典霖則透過網路聲量操作，鞏固其年輕化的從政形象。然而，謝家長輩是否會介入進行「縣長、議長擇一」的家族協商，將成為後續觀察重點。

法規層面雖然未禁止同家族成員出任兩職，但在選民觀感與政黨布局的壓力下，這棟 700 坪豪宅的「開箱文」，無疑已為接下來的彰化縣長選戰提前點燃烽火。

