弧形天花 × 半高電視牆，拆除隔牆讓16坪小宅也能顯化挑高療癒端景

室內坪數16坪的小宅，坐擁雙面採光優勢，樂之設計何金龍設計師根據新婚夫妻需求重塑格局，先拆除不必要的隔牆，顯化開闊空間感與通透感，再保留一間臥室與一間開放式書房的格局配置，讓坪數有限的小空間也能顯化出挑高的空間感與療癒的生活氛圍。



入室玄關以一道木質屏風界定場域分野，弧形轉折巧妙創造櫃體延伸空間，為屋主夫妻提供充裕的鞋履收納。櫃體中段設置展示平台，局部挑空的圓形設計以木條詮釋老式隔窗意象，形成若隱若現的視覺層次，化解量體厚重，同時構築出優雅的迎賓端景。原始格局的穿堂煞疑慮，設計師選擇以鏡面材質屏風遮擋，延展廊道尺度，也化解風水疑慮。客廳電視牆採半高設計，明確界定場域分野，同時避免遮擋採光，讓建築尺度更顯開闊。天花以弧形銜接結構，柔化樑體線條並提升挑高感，營造流暢的視覺層次。電視牆後方規劃開放式書房，採用模組化收納系統，兼具展示與實用功能；弧形牆面包覆設計，進一步強化閱讀時的安定氛圍。



開放式餐廳以一張木質長桌為中心，搭配藤編餐椅，柔軟的渡假風情在室內展開，天花設計燈飾垂墜而下，點亮視覺重心，構築用餐氛圍。側邊樑下則被轉化為餐水平台與收納櫃，彌平牆體立面，也讓生活機能被輕鬆滿足。



在客廳窗邊，設計師借鑑日式檐廊的概念將地坪架高，巧妙的安排不僅延伸生活的節奏，也自然地串連通往臥室的動線，淡雅如和室的溫潤氣息，更讓日常多了一份自在的休憩選擇。

樂之設計／何金龍Dragon

地址：新竹市東區太原路3號

電話：0956264614、02-27011369

Email：dragon@htdla.com

網站：http://htdla.com/

