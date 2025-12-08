弧形與光影勾勒未來生活願景，老宅改造案榮獲 2025 London Design Awards 金獎

編輯整理 Anne Chen｜圖片提供 CHI DESIGN 齊設計

齊設計（CHI Design）總監吳奇衡相信，室內規劃不僅是格局與風格的安排，更是從使用者角度出發的生活書寫。憑藉十五年的設計經驗與美學養成，這次位於竹北的老宅改造案，結合紮實工法與創意發想，榮獲 2025 London Design Awards 金獎肯定。

業主夫妻渴望一處帶有侘寂氛圍且易於維護的居所。設計團隊以低飽和色階與弧形語彙，融合現代極簡，透過簡化材質與節制用色，讓空間在樸質與精緻之間取得平衡，實現兼具質感與長效使用的生活願景。



玄關採用玻璃磚隔屏界定區域，保留光線穿透性的同時，呈現出唯美、朦朧的質感，並增添一抹溫潤的韓系氛圍。隔屏結合鐵件層板，於進出之間自然完成收納與動線銜接。

步入公領域，即可感受到本案的特徵—全域串聯的弧形語彙與礦物塗料的質感延伸。天花板與立面轉角以曲線過渡，化解梁位衝突與直角的生硬。木質元素襯托空間層次與溫度，搭配造型圓潤、可靈活配置的模組化沙發，以有機形態於客餐廳間形成軟性界定。圓弧造型的實作同時也是本案最大挑戰，團隊需在結構、空調管線與美感之取得平衡。

全室以淺沙色揉入灰調，營造純粹、克制的基底。牆面與門片採用兩種不同色號的礦物塗料疊刷，呈現自然的肌理變化；光線經漫反射而柔和，搭配多層次照明，形塑空間深度。



廚房更新老化硬體，規劃為高效的ㄇ字型佈局，檯面使用1.2公分厚大板磚，具備耐用易潔的特性。為貼合業主喜愛烹煮咖啡等日常習慣，中島左右設計為不同高度，因應備餐、輕食與交流等多元使用習慣，更賦予動線視覺層序。

多功能房以拱形開口與公領域建立開放互動。平時作為開放活動空間，配置隱藏式摺疊床，可依需求轉換為客房，並利用床架深度將床頭牆面轉化為收納展示區，提升空間機能彈性。

衛浴空間進行全面硬體翻新，實用清潔與設計美學並重。牆面以礦物塗料搭配防水塗層，取代傳統磁磚，無接縫降低清潔負擔，更延伸全室純淨視覺，維持空間完整性。

團隊於規劃初期與業主多次討論生活模式與風格偏好。由於生活物品極少，空間策略聚焦在開放與視覺的連續，讓光影與材質成為主角。格局保留彈性，預留小孩房並配置可轉換的多功能空間，以因應未來生活變化。



全案在選材與施工上也以降低環境負擔為原則。木作板材達E0級、木皮達F1級，甲醛排放低。礦物塗料成分天然且易於維護，適合長期生活使用。廚房與浴室檯面使用大板磚，耐用、好保養的特性，讓住宅在舒適與永續間取得平衡。

