弧形語彙與礦物塗料演繹侘寂光影，20坪中古屋展現柔韻質感生活

編輯 游芷涵｜圖片提供 威楓設計

小編帶你看好宅

「侘寂風，是一種不完美的美。」威楓設計以不對稱的造型、粗糙的紋理，展現空間的生命力。這間 20 坪的一房兩廳中古屋，因為原始屋型帶有斜角，設計師透過調整格局與開放式設計，並將天花以弧形向上延展，放大空間的視覺與開闊感；牆面使用來自丹麥的礦物塗料，呈現自然肌理的立體層次，在光影變化下流露豐富的表情；不規則弧度的線條打破制式感，看似留白的設計中，藏有細膩的工藝手法。整體風格依屋主喜好量身訂製，呈現理想中侘寂而溫潤的居所。



一進玄關，櫃體以波浪造型門片結合燈條，柔和光線讓空間更顯明亮。步入公領域，以開放式格局串聯客餐廚空間，中島成為生活的核心，使光線與視覺得以自然流動。由於屋主經營社群媒體，重視拍照端景與光影層次，設計師在燈光配置上以造型燈、小嵌燈與燈條搭配，營造出豐富的明暗變化；延續玄關的弧形語彙，通往主臥的隱藏門以柔和線條收邊，維持整體一致的節奏感。半開放式的多功能書房以半高玻璃取代實牆，讓採光能延伸入室。空間內配置掀床設計，平時可作為書房使用，亦能轉換為客房，兼具彈性與收納功能。

廣告 廣告

小編的最愛

主臥延續簡約基調，透過特殊漆勾勒細緻紋理。略微架高的地坪界定睡眠區與主衛浴區，依照屋主日常習慣，將洗手台設於開放空間；為兼顧隱私與通透性，以灰玻拉門作為區隔。整體在有限坪數中，兼顧機能與美感，細節之間流露侘寂風特有的靜謐與平衡。

威楓設計／劉玉琪(威威)、李靜茹(Snow)

地址：新北市林口區文化三路一段191巷14號3樓

電話：0939274999、02-26068192

Email：snowlee21@gmail.com

網站：http://www.the-w.com.tw

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>威楓設計

立即聯絡>>>威楓設計