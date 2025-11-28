弱中帶穩 中鋼10月自結營收稅前淨損3億元

▲中鋼公司公佈十月自結營收。(資料照／記者黃守作攝)

[NOWnews今日新聞] 中鋼今（28）日公布10月自結營收，前10月合併營業收入2,662.44億元；合併營業損失約45.93億元；合併稅前淨損約49.88億元。中鋼預估，亞洲鋼廠仍面臨需求端疲軟， 行情略微走滑挑戰，整體國際鋼價呈現弱中帶穩態勢。

中鋼10月併稅前淨損為3.0774億元，比9月9.8060億元減少，月增近七成， 主要是鋼鐵業單位毛利較上月增加，致營業損失減少；另礦業投資獲配股利增加，致業外收入增加。

中鋼今年累積稅前淨損49億8,765萬元，跟去年同期稅前淨利37億4849億元，相差高達87億元、差異233%。中鋼表示，鋼鐵業單位毛利及銷售數量減少，致營業收入減少及營業損失增加；另礦業投資獲配股利減少及財務成本增加，致業外支出增加。

由於IMF預估今、明年全球GDP成長率分別為 3.2 %與 3.1 %，經濟增速略為放緩；而美國聯準會降息與否牽動當地經濟動能，歐洲經濟復甦緩慢，中國出口承壓與房地產調整壓力續存，台灣在半導體與AI 硬體製造業維持優勢，主計總處預估今年台灣經濟成長率可望超過5.5%，然傳統產業持續受終端需 求不振與供應鏈風險增加衝擊，經營環境挑戰尚存。

鋼鐵市場部份，煤鐵礦價格持續緩漲，鋼廠成 本微幅走升。美、歐地區在當地關稅及貿易救濟措施更新下，熱軋行情已見止穩回升，中國十五五 新框架強化鋼鐵行業結構性升級、淘汰落後產能及加速綠色轉型，惟亞洲鋼廠仍面臨需求端疲軟， 行情略微走滑挑戰，整體國際鋼價呈現弱中帶穩態勢。

