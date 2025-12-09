弱傳播時代的公共檢驗

[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）

台灣近年來多起公共事件的走向，都呈現了一種相同的傳播特徵。事件的主導者並不是掌握資源的一方，而是由弱勢敘事構成的輿論力量。這種現象並不是偶然，而是弱傳播邏輯在社群時代逐漸成為主導規律的結果。廈門大學新聞傳播學院教授鄒振東在他的著作《弱傳播》中提出的四項定律，正可以理解台灣的輿論反轉現象。

台灣近年來多起公共事件的走向，都呈現了一種相同的傳播特徵。事件的主導者並不是掌握資源的一方，而是由弱勢敘事構成的輿論力量。（示意圖／unsplash）

鄒振東長期研究台灣政治輿論，他在陳水扁選舉期間多次來台蹲點，深入基層與選戰現場，觀察台灣民主的傳播動能。他常形容台灣是華語世界最活躍的傳播場域，是理解輿論力量的最佳實驗基地。也因為這些田野觀察，《弱傳播》一書的理論扎根台灣現場又具普遍性，我珍藏着他送我的簽名書，撫昔追今，前輩手筆仍有餘味。

弱傳播提出四項關鍵定律，分別是強弱反轉、情感優先、輕規則邏輯與避重就輕。透過這個框架觀察台灣近期的幾起代表性案例，可以更清楚看見輿論如何在弱者敘事中形成巨大力量。

第一項是強弱反轉。

弱者敘事在輿論中天然具有優勢，無須擁有制度資源便能吸收注意力。

汐止事件便是典型例子。一名準備投入地方選舉的參選人，被過去同學提出小時候疑似霸凌他人的經驗。這類事件按傳統邏輯並不算政治重大議題，但弱傳播的視角告訴我們，弱者提供的個人經驗、小故事與生活化情境更容易被接受與理解。當敘事來源具備弱勢位置時，其故事本身便具有吸附效果，而強勢角色若無法及時給出具體敘述，輿論便自然向弱者敘事傾斜。

賴瑞隆面對的情況也呈現同樣結構。初期若未能掌握敘事節奏，輿論往往先由弱訊息填滿。群眾的感受會優先形成，再回頭尋找資訊。這種強弱反轉的邏輯，使強者不再能依靠位置維持話語主導，而必須在傳播節奏上及時建立可信敘事。

第二項是情感優先。

情緒永遠比事實傳得快。賴瑞隆事件的發展，不在於資料是否完整，而在於情緒能否迅速聚合。

弱者敘事往往具有強烈情感色彩，因此更容易在短時間內形成輿論動能。弱傳播認為，舆論邏輯是情緒先行，事實後補。若強勢方的回應未能觸及情緒核心，即便資訊清晰，也難以影響輿論方向。

謝宜容事件更清楚呈現情感優先的特性。主管在組織中具有優勢位置，但下屬的壓力累積在極端情境下爆發，使輿論以情緒為中心迅速擴散。社會討論的焦點不是制度問題，而是當事人在壓力之下的處境與感受。弱者的情緒因此成為事件的中心，而非官方流程或行政內涵。這是典型的情緒主導式傳播。

第三項是輕規則邏輯。

輿論偏好輕敘事，不偏好複雜制度。這使得弱者的小故事比強者的完整說法傳得更快。

NONO 案即屬此類。受害者的敘述多為具體情境、可視畫面與易於再述的小片段。雖然事件本身牽涉複雜人際與長期積累，但輿論擴散的部分始終集中在具象細節。弱訊息因為輕而能夠迅速擴散，而重訊息難以在社群環境中被消化，因此反而被邊緣化。

黃子佼事件呈現輕規則的另一面向。多年以前的影像資料因具象而容易理解，使事件在跨越時間後依然具有強烈衝擊力。輿論不需要了解完整背景，只需要看見片段畫面與具體證物，即可建立感受與判斷。這種具象訊息的可見性，使弱者的證據具有跨時間的傳播能力。

第四項是避重就輕。

輿論傾向討論具象細節而非結構性議題。

汐止的霸凌案指控涉及童年小事，理論上並不具備政治結構的重量，但弱傳播告訴我們，具象的小細節往往比宏觀議題更具擴散力。大眾不需要知道制度如何運作，只需要理解生活化的片段，輿論即可迅速形成。同樣的特性也出現在賴瑞隆與謝宜容事件中。輿論擴散的是可視的行為片段，而非深層背景。避重就輕讓弱者更容易被理解，也讓強者必須進入具象層面回應抽象質疑。

綜合來看，汐止的霸凌敘事、賴瑞隆的輿論壓力、謝宜容事件、NONO 案與黃子佼事件，都呈現弱傳播四項定律的共同軌跡。弱者敘事具備天然的傳播優勢，不需要掌握正式傳播渠道，也能形成巨大輿論力量。強者在弱傳播的時代不再具有敘事壟斷權，而必須理解傳播邏輯、情緒運作與具象敘事的重要性。

弱傳播並不是弱者必勝，而是公共溝通的邏輯已經深刻改變。公共角色若忽略這種改變，通常會在事件初期失去主導權。真正的強者不是擁有位置，而是能否面對透明化環境下的檢驗，並能否在第一時間提出足以建立信任的清晰敘述。

台灣正處於弱傳播時代。理解這套邏輯，不只是傳播策略，更是公共治理的必要素養。情緒、細節與敘事節奏已成為公共討論的核心構件。能夠掌握弱傳播規律的政治人物或公共機構，可以在社群環境中維持穩定，也比較能在重大事件中引導討論走向。因此，弱傳播不是混亂，而是台灣社會的新秩序；既是理解當代台灣輿論的起點，也是面對未來公共溝通的必修課。

