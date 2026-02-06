弱勢也能助人！許采蓁X高雄聾人協會 農曆年前送暖1600戶邊緣家庭

▲寒冬送暖！許采蓁議員攜手聾人協會發放1600份愛心物資。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】農曆年前，高雄市議員許采蓁與高雄市聾人協會攜手合作，於2月初在苓雅、新興及前金區舉辦三場愛心物資發放活動，共計送出1600份生活物資，關懷邊緣戶，為寒冬帶來溫暖。活動現場共有71位里長共同參與，協助物資整理及分送，確保每一份物資都能順利送達有需要的家庭手中。

許采蓁議員表示，過去社會對聾人的印象多以「被幫助者」為主，而此次合作正是希望翻轉這樣的刻板印象。她說：「能與聾人協會一起舉辦愛心物資發放，不僅能直接幫助生活困難的邊緣戶，也能展現弱勢族群也是社會助人的力量，鼓勵更多人投入善舉。」

新興區振成里里長陳敏夫指出，看到民眾、里長及聾人協會成員齊心協助，把物資送到每戶邊緣家庭手中，感受到的不只是物質上的幫助，更有社會溫暖的傳遞。他也表示，未來有類似活動，將持續參與。

此次活動共發放1600份物資，涵蓋生活必需品，現場氣氛溫馨熱烈。許采蓁議員強調，透過這次合作，除了幫助弱勢家庭，也希望社會大眾能對聾人有不同的印象，看到他們同樣能為社會付出與貢獻。她呼籲更多市民加入善舉，讓愛與關懷在社會中不斷循環。（圖╱許采蓁議員辦公室提供）