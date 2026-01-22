弱勢健保全額免費 宜蘭縣長選戰綠營拋社福政見

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右一）今天提出「弱勢健保全額免費」的社福政見，盼能確保弱勢鄉親就醫零負擔。（李忠一攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）今天提出「弱勢健保全額免費」的社福政見，民進黨議員林麗（由左至右）、陳文昌、謝燦輝、簡松樹等人出席表達支持。（李忠一攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天（22日）發表社福政見，承諾上任後會推動「弱勢健保全額免費」，他指出，現行制度所補助族群仍須自付保費，縣府「補位」方案讓弱勢健保全額免費，估計受惠人數達3萬940人，編列預算2億384萬元，占縣府總預算不到1％，盼能讓鄉親就醫零負擔。

林國漳指出，現行制度是中低收入戶65歲以下仍須自付二分之一，中度身障者中央補助二分之一，家屬負擔二分之一，輕度身障縣府目前補助四分之一，55歲以上原住民的補助資格限制嚴格。

林國漳以曾長期擔任法律扶助基金會分會長為例，對許多「上有老，下有小」弱勢三明治家庭而言，每個月累積的健保欠費與隨之而來的滯納金，仍是沉重的負擔；現行制度還需要自付保費的邊緣族群，剩餘差額全數由縣府支應。

他強調，「弱勢健保全額免費」有3萬940人受惠，編列預算2億384萬元，占總預算不到1％，縣府可以負擔得起，希望讓弱勢不會因為繳不起健保費而不敢看病，也不因為小病拖成大病，造成更大的負擔。

民進黨議會黨團總召陳文昌表示，會全力支持照顧弱勢的政策。民進黨議員謝燦輝也說，縣府總預算是366億元，拿出2億元照顧弱勢，在財政上是絕對沒問題，會全力支持。

