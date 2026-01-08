弱勢兒少打工 2成未達基本薪

展望會八日指出，在工地爬鷹架、扛水泥等臨時勞力，馬上就能領到日薪等工作，常是弱勢兒少打工首選。（展望會提供，中央社）

本報綜合報導

台灣世界展望會八日表示，服務兒少中有百分之二十六點一必須半工半讀，但是卻有兩成兒少時薪低於法定最低工資、落入勞力陷阱，可領「快錢」的工作常成弱勢兒少首選。

展望會指出，根據調查，其服務的兒少中有百分之二十六點一得半工半讀，其中有高達百分之八十點一的工作動機是為支付食宿、交通等基本生活開銷。

進一步檢視數據，弱勢兒少打工有百分之六十九點二集中於服務業，百分之二十一點八從事體力、清潔等勞務型工作，這些多屬門檻低、替代性高、缺乏職涯累積價值的非正式就業；更有百分之二十一點二的兒少時薪低於法定最低工資，直接被鎖進低技術的勞力循環中。

展望會社工員林晏渟觀察，最快可以領到錢的工作常常是弱勢兒少最常做的工作，包含在工地爬鷹架、扛水泥等臨時勞力，馬上就能領到日薪；但因為太想領「快錢」，也有孩子、甚至家長誤入詐騙陷阱，造成更大的經濟黑洞。

數據也顯示，有百分之七十一點四的弱勢青年在升學與職涯銜接關鍵期，嚴重缺乏支持。因此每四名國中以上弱勢兒少，就有一人選擇畢業後不再升學，當中百分之十點五明確因經濟放棄升學。

林晏渟說，為了負擔家計，有的孩子要兼兩份打工，換來的是睡眠不足而長滿青春痘，免疫系統也因疲勞降低而經常生病；但孩子家裡有經濟壓力，不能要他們不打工，而是教他們向雇主爭取應有權益保障自己。

展望會表示，為打破弱勢兒少被經濟現實迫使妥協的路徑，除提供弱勢兒少助學金、積極輔導金外；也展開各項技能培力策略，透過社工關懷，提升面臨職場的應對與權益認知等能力。今年預計提供超過十萬人次兒少助學金，並持續深化青少年服務方案，呼籲社會大眾支持「紅包傳愛」行動，為孩子補上關鍵支持。