弱勢兒少第1桶金準備好了！兒少未來帳戶推行逾8年 3.8萬名孩子受惠





【NOW健康 吳思奕／台北報導】衛福部從2017年起，推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要目的是幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第1桶金。透過政府與家長「1：1提撥」的方式，共同為孩子存錢，當孩子滿18歲時便能擁有人生的第1桶金。再搭配教育部在國教與高教系統在學費上的各項政策，期許能反轉弱勢家庭的結構困境，讓年輕世代的每1位未來國家的主人翁，在升學、就業或準備獨立生活時，有一個起點及競爭力。



政策執行逾8年累計存款32億 種子基金提案仍須審慎評估



這項政策已經執行逾8年，截至今（2025）年11月止，已經有38,892名孩子開戶，開戶率大約66%，累計存款超過32億元，實際幫助了許多經濟較為弱勢的家庭，也鼓勵家長一起為孩子的長期發展做準備。對於國民黨和民眾黨近日提出，一次性提供12歲以下兒童，每人5萬元種子基金的構想，政府表示仍需進行更全面、審慎的評估。

以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童來估算，初期經費就超過1,185億元，若未來每年仍需為新增的同齡人口編列經費，並每年提撥至兒童滿12歲，12年累計經費將高達2,844億元，合計經費約需4,030億元。再加上「財劃法」修法後，中央政府明年總預算就需要舉債近3,000億元，相關的財源安排和後續的財政影響，都必須謹慎評估。



落實優先照顧弱勢理念 期許打造友善的成家與育兒環境



尤其在野黨提出的方案，並未針對不同家庭經濟狀況做差異化設計。政府在有限的資源裡，應該優先支持最需要幫助的孩子，落實社會投資中「優先照顧弱勢」的理念。此外，委員沈發惠與委員郭國文於2025年10月31日於立法院院會質詢行政院院長卓榮泰時，曾提出「全民兒童帳戶」相關構想；委員張雅琳也於2025年11月28日的質詢中提出類似倡議，皆希望透過制度設計，為孩子與家庭提供長期且穩定的支持。



針對委員的相關質詢，卓榮泰當時的回覆為政府會審慎評估政策目的與制度設計，在兼顧整體財政狀況的前提下，持續研議可行性。而2025年12月24日也有立委提出「轉大人ETF」的想法，建議政府跟家長在孩子成長過程中共同投入，用長期投資的方式幫助孩子累積成年後的基本資產。面對少子女化所帶來的結構性挑戰，政策的關鍵更在於「資源怎麼用、先照顧誰」。未來，政府將持續以「全生命歷程」與「社會投資」的視角，從托育、居住、教育及職場支持等多個面向，打造更友善的成家與育兒環境。



對於朝野各界提出的兒少帳戶建議，政府樂見跨黨派以更全面與審慎的角度，共同為民生議題努力，但也更期盼能夠加速預算審查，讓資源優先用在最需要幫助的家庭，以確保政策的實質效益。



