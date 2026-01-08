弱勢兒少補助 放寬實際照顧者申請

衛福部7日公告修正「弱勢兒少補助辦法」，將申請對象改為「法定代理人或實際照顧兒童者」。圖為衛福部長石崇良。（本報資料照片）

因應家庭型態多元，衛福部7日公告修正「弱勢兒少補助辦法」，將申請對象改為「法定代理人或實際照顧兒童者」，讓實務請領更彈性便利。同時配合113年調高托育補助額度，在法規面明訂弱勢或低收入戶公托最高補助1.3萬元、準公托最高1.9萬元。辦法自今日（9日）生效。

衛福部社家署公告修正「弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助辦法」，社家署署長周道君說明，家庭型態日漸多元，照顧兒童者不再限於父母雙親、單親，因此辦法第6條將申請補助對象改為「法定代理人或實際照顧兒童之人」。

周道君指出，「法定代理人」可以最精簡地含括多元照顧樣態，包括一般父母、收養家庭的繼父母，或當孩子被家暴、不當對待，安置期間父母被剝奪親權，依法另外指定的監護人也是法定代理人。

若法定代理人是原生父母，但孩子由隔代教養或親戚照顧，則適用「實際照顧兒童者」，配合實際狀況修正法規，有助讓托育補助請領更方便。

條文也增列，針對未滿2歲幼兒，應送至與縣市政府簽訂合作契約的人員或場所照顧者，保障托育品質，也避免監督管理產生漏洞。配合正在立院審議中的《兒童托育服務法草案》中，新增互助式托育型態，本辦法也配合調整。

另外，配合行政院核定「我國少子女化對策計畫」，衛福部113年1月1日起即提高托育費用補助額度。

第7條修正後，將補助金額列在附表，調整為113年後的實際金額，未來若托育補助有調整，直接在附表更正即可。依附表所示，若為低收入戶或弱勢家庭，公托補助最高為1.3萬元；準公托補助（如私立托嬰中心、保母居家托育）最高為1.9萬元。第二胎、第三胎以上補助跟著調高。