弱勢兒童語言落後 社區一家「閱讀處方箋」陪孩子好好說話
【記者 洪美滿／台北 報導】對許多弱勢家庭而言，孩子在成長早期缺乏足夠語言刺激，是難以靠一己之力補上的落差。由台灣展臂閱讀協會理事長陳宥達醫師發起的《閱讀處方箋守護孩童健康發展》計畫，今年獲得信義房屋「社區一家」計畫幸福社區類首獎。信義房屋表示，計畫以醫療專業為基礎，串連門診、偏鄉與遠距服務等多元場域，陪伴弱勢家庭，補上孩子在早期發展階段容易缺席的語言與互動刺激，回應「社區一家」長期陪伴社區、支持在地行動的核心精神。
研究指出，家庭社經條件會明顯影響孩子早期語言發展。低收入家庭的孩子在三歲時，累積語言表達的詞彙量可能僅為高收入家庭孩子的一半，差距隨年齡擴大。在台灣，弱勢兒童的發展遲緩率約為一成，偏鄉地區疑似高達二成七，其中語言發展遲緩占多數。陳宥達指出，這些差距多半來自互動刺激不足與家庭資源有限，往往在學齡前便逐漸拉開。
「生命或許無法平等，但醫療與教育就要靠大家的力量實現平等。」陳宥達說，多年投入基層醫療與偏鄉服務，他觀察到許多家長面對工作與生活壓力，陪伴時間有限，也缺乏與幼兒互動的經驗，語言與情緒發展的落差往往在學齡前逐漸累積，等到真正被發現時，往往已需要進一步療育介入。
計畫掌握零到三歲的發展關鍵期，結合幼兒定期健檢門診與疫苗接種時程，由醫療人員在診間示範親子共讀的互動方式。醫師抱著孩子翻書，依年齡提問，引導家長回應，協助理解如何透過提問、等待與延伸對話，陪孩子練習表達，把原本短暫的看診時間，轉化為高品質的互動示範。
隨著計畫推進，這套互動方式逐步走出診間，與醫療院所、在地單位合作，將共讀示範帶進偏鄉社區與幼兒活動空間，醫師與志工進入社區現場，陪伴家長與孩子實際操作。針對交通不便或距離較遠的家庭，計畫也發展遠距外展服務，透過線上方式進行親子共讀示範與家長衛教，補足實體服務難以長期觸及的限制，讓不同地區的家庭都能獲得一致的引導支持。
「我最希望被看見的一件事，是共讀與孩子社會情緒能力的深刻關聯。」陳宥達強調，透過聲音、節奏與陪伴，孩子在安全的關係中學習理解情緒、表達自我。故事角色的情節，提供孩子練習面對挫折與等待的經驗，而大人在過程中持續回應，有助於建立穩定的依附關係，成為孩子未來學習與人際互動的重要基礎。
陳宥達指出，語言發展的關鍵在於回應的頻率與品質，穩定互動有助刺激大腦語言區發展，降低後續進入早期療育的風險。隨著行動持續推進，親子共讀與早期語言發展的討論逐漸在醫療、教育與社區之間形成連結，也開啟更多跨領域合作的可能。
信義房屋指出，《閱讀處方箋守護孩童健康發展》呼應聯合國永續發展目標 SDG3「健康福祉」、SDG4「優質教育」，並連結 SDG10「減少不平等」與 SDG17「多元夥伴關係」，透過醫療專業、社區資源與民間力量的協作，讓原本難以被政策與資源穩定觸及的家庭，也能在孩子成長早期獲得持續支持。
「社區一家」自 2004 年推動至今已邁入第 21 年，累計投入超過 5.2 億元，陪伴無數行動者在社區中持續實踐改變。信義房屋表示，未來將持續陪伴更多行動者，支持各地團隊依據在地需求提出行動方案，讓社區中被看見的問題，逐步轉化為長期且可持續的改變。（照片記者洪美滿翻攝）
