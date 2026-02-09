弱勢原民家宅修繕經費中央補助不足 台東縣府決議自籌經費支應 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

為協助弱勢原住民族老舊住宅修繕，台東縣政府今（9）日表示，縣府長期為協助經濟弱勢原住民家庭改善老舊住宅居住環境、提升居住安全以面對極端氣候，具高度必要性與急迫性，目前卻面臨補助不足問題。縣府指出，惟114年度因申請案件及金額需求超出原核定，且經縣府多次反映爭取，一直未獲中央原民會同意補助，為照顧族人住所安全，縣府除決定自行籌措經費支應，並持續與原民會溝通，以維護居住權益。

台東縣府表示，針對114年度原住民建購及修繕住宅補助計畫，縣府於年度執行期間，因實際申請案件數及需求金額超出原核定補助額度，多次向原住民族委員會反映地方實務狀況並爭取經費協助。

台東原民處表示，縣長饒慶鈴並於115年1月6日率縣府原民處團隊及各鄉鎮市首長，前往拜會原民會曾智勇主委說明，就地方執行困難及族人實際需求進行說明與溝通。惟經中央整體預算及政策考量後，迄今仍未獲原民會同意補助該年度不足之全額經費，致部分已完成資格審查之案件面臨經費缺口。

「將由縣預算補助承擔中央未能補助之經費，確保族人權益。」台東縣府說明，考量相關案件多涉及原住民家庭實際生活安排與居住安全，縣府未因中央補助未能到位而延宕處理，仍持續與原民會溝通協調，並同步研議地方可行之因應作法。經整體評估後，台東縣府決定由縣預算承擔中央未能補助之不足經費，以確保族人補助案件得以續行，避免影響民眾基本居住權益。

台東縣府強調，本案在中央補助未能支應情形下，地方政府基於照顧族人、維護居住安全所作之必要處置。縣府亦期盼中央未來於制度面能更充分考量地方實際需求與執行困境，強化補助彈性與經費銜接機制，讓原住民住宅政策得以穩定、永續推動，中央與地方共同守護族人居住權益。

照片來源：台東原民處臉書

