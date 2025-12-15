弱勢呷頭路 大「嘉」來相挺 南分署榮獲政府服務獎

【勁報記者于郁金/臺南報導】為使弱勢者享有就業平等權，勞動部雲嘉南分署整合就業服務一條龍，就業前排除困境提供多元協助方案，面試時導入「智慧E化面試系統」，今年(114年)以「弱勢呷頭路 大『嘉』來相挺」為主題，充分展現公私協力推動創新服務，對社會具實質貢獻，榮獲國家發展委員會第8屆「政府服務獎」，國發會15日於國立政治大學公企中心舉行頒獎典禮，勞動部勞動力發展署署長黃齡玉、勞動部綜合規劃司長莊美娟等皆出席此次盛會，並由署長黃齡玉率隊領獎；行政院副院長鄭麗君勉勵各機關善用創新結合各種科技工具，及懷抱社會人文價值來回應每個地方人民需求。

「政府服務獎」是政府為民服務最高榮譽，第8屆政府服務獎計有144個機關(構)參獎，經線上評審及實地訪視2階段，評選出26個得獎機關(構)，獲獎率僅18%；該獎項係獎勵各機關(構)扣合施政主軸，強化機關服務作為與政府施政連結性，鼓勵機關以人為本、公私協力且具多元包容性之創新服務，兼顧經濟、環境及社會永續發展，進而擴散優質服務效益，樹立標竿學習楷模。

政府服務獎被視為公部門「奧斯卡獎」，是全國各政府機關為民服務最高榮譽，雲嘉南分署能在激烈競賽中脫穎而出，實屬不易；是日能獲此殊榮，分署長劉邦棟特別感謝嘉義就業中心同仁努力與付出，成立公益平台召集民間團體與工會做公益，運用公私協力推動「弱勢呷頭路 大『嘉』來相挺」服務專案，讓弱勢族群享有就業平等權。

本專案為弱勢求職提供二手衣、庫存新衣、腳踏車、影音履歷與彩妝義剪等服務，另於徵才活動時導入同仁自主研發「智慧E化面試系統」，求職者只需加入官方LINE即可線上填寫履歷、預約及查詢面試進度；廠商亦可編輯雲端履歷及同步更新統計數據等；除有效簡化流程外更做到全面無紙化，落實政府「2050淨零碳排政策」。

嘉義就業中心李奇玟主任表示，本中心轄區涵蓋嘉義市和嘉義山線(包含阿里山、竹崎、中埔、大林、溪口等9個鄉鎮)，第一線同仁服務過程中發現以現有人力和資源，只能做到提供工作職缺給弱勢求職者，而無法排除就業前困境；因此，我們啟動「弱勢呷頭路 大『嘉』來相挺」專案，整合弱勢就業服務一條龍，其經費全來自民間團體捐助與同仁自行研發「智慧E化面試系統」，共節省經費逾百萬，達到政府「零」預算、弱勢「零」負擔；未來我們將持續改善升級服務，提供弱勢民眾在地化、客製化感動服務，共同享有就業平等權。(勞動部雲嘉南分署提供照片)

