弱勢國小姊弟NET買新衣！4千愛心禮券掉了 竟遭陌生家長撿走花光網全怒

生活中心／施郁韻報導

一對弱勢家庭的姊弟到NET門市挑選衣服時，不小心遺失4000元愛心禮券。（圖／資料照）

一對弱勢家庭的姊弟近日到NET門市挑選衣服時，不小心遺失4000元的禮券，期待民眾撿走後會歸還，調閱監視器後發現，遭到撿拾孩童的家長擅自帶回花完，姊弟倆十分傷心。對此，台南警方指出，已鎖定3名涉案對象，將通知到案說明。

有一名網友近日在臉書社團「永康大小事」發文指出，一名國小學童在1月30日持4000元禮券，至NET門市買衣物，在挑選時，禮券不慎遺失，沒想到被一名非家扶家庭的男童撿走，交給家長處理，但家長占為己有、直接花光。

網友表示，該名國小生到了結帳時才發現禮券不見，便一直默默在櫃檯旁等待，希望有民眾能將把撿走的禮券交回。監視器拍下完整過程，禮券信封袋上也留有國小生的名字，呼籲撿拾者盡快前往派出所說明處理。

北台南家扶中心表示，姊弟倆的家長十分難過，身為弱勢家庭，不解表示「為何還有人比他們更需要這筆錢」，決定報警處理。警方查看監視器畫面，鎖定是一名男童撿走禮券再交給姊姊，轉交給家長接收，因此將通知3人到案說明。

不少網友看了十分氣憤，表示「那個是家扶的愛心禮券…怎麼下得了手」、「小偷是沒有良心的」、「用掉自己的福分⋯可憐」。NET在每年過年前夕，會贈送家扶中心禮券，提供弱勢家庭的小孩買新衣，每位孩子將收到2000元額度。

