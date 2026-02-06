弱勢姊弟遺失家扶「服飾禮券」 疑遭陌生家長撿走花光

台南市 / 綜合報導

台南市一對姐弟，拿著連鎖服飾店捐的4千元禮券，到店內挑新年新衣，過程禮券不慎遺失，兩人一直在櫃檯旁守候，結果遲遲等不到他人「物歸原主」，調監視器才發現，疑似被別人撿走拿去花掉了，根據了解這禮券是每年服飾店，捐給家扶基金會的新年禮券，沒想到這回不肖人士拾獲後不歸還，目前警方已經鎖定涉案人士查緝當中。

過年前，家長帶著小朋友挑新衣，連鎖服飾店，每年都會捐禮券，給需要的小朋友，沒想到有不肖人士撿到他們禮券、不歸還。北台南家扶基金會人員說：「衣服買買買不是越疊越高嗎，可能他的信封放這邊就滑出去了，影像裡面是看到說好像撿到的人，他打開看裡面有這個(禮券)就去結帳。」

台南一對姐弟，上個月底，各拿兩千元禮券，到連鎖服飾店分店，挑衣服的過程，禮卷放在衣籃，不小心弄丟，結帳時，小朋友發現禮券不見，一直在櫃檯等待，盼有人撿到會歸還，但事後店家調監視器發現，疑似被另一名男孩撿走，交給媽媽後，通通遭花掉，其他民眾說：「畢竟那個是給弱勢的小朋友，我覺得(男孩)家長應該要有點判斷能力。」

北台南家扶基金會主任李桂平說：「我們還是有用現金幫他結帳，那我們小朋友雖然很傷心，服飾店方面也知道這個消息，馬上伸出援手。」提早一小時營業小朋友逛到超過11點其他社會民眾進去，發現禮券遺失還是有用現金結帳，信封袋上明明都寫著他們的名字，怎麼樣也沒想到會被人拿去花掉，小朋友很懊惱也很傷心，消息曝光後，其他人替姐弟忿忿不平，而連鎖服飾店也伸出援手，承諾會再補一份給他們。

北台南家扶基金會主任李桂平說：「家長是說，他也非常氣憤說，他們已經很弱勢了難道還有人比他們更弱勢，需要這筆錢，他也希望拿到這個禮券的人，可以出面(歸還)。」

永康分局副分局長謝貴琳說：「已鎖定涉案對象，將積極查緝犯嫌到案。」撿到禮券沒有物歸原主，恐怕觸犯刑法侵占遺失物罪，可處1萬5千元以下罰金，一張承載善意的新年禮券，因為他人貪念變了調，也讓孩子的小小心靈因此受了傷。

