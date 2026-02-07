弱勢姐弟掉4千元禮券遭陌生家長花光 警要辦侵占罪

即時中心／連國程報導

台南一對來自弱勢家庭的國小姐弟，1月30日到NET門市選購衣服時，不慎遺失4000元愛心禮券，原本期待會有人拾獲歸還，卻遲遲沒等到，警方調閱監視器後才發現，禮券被另一位男童撿走交給姐姐，最後交到阿嬤手上，沒想到3人直接拿去花光，警方表示已經鎖定這3名涉案人士，全案朝侵占罪偵辦。

據了解，這對姐弟當天帶著家扶中心給的4000元禮券到NET添購新衣，結帳時才發現禮券掉了，便默默在現場等待，希望能有民眾撿到並歸還。整個過程都被監視器錄下，禮券信封袋上也有姐弟的名字，沒想到通知警方後，才發現早就被陌生人拿去花掉了。根據《自由時報》報導，花掉弱勢姐弟禮券的婦人表示，孫子拿禮券給她，她自然就拿去花掉了，不知道事情會這麼嚴重。



根據《自由時報》報導，北台南家扶中心表示，弱勢姐弟的家長相當難過，他們不明白「為何還有人比他們更需要這筆錢」。許多網友也看不下去，表示「再貪財也留意一下吧」、「用掉自己的福分⋯可憐」、「那個是家扶的愛心禮券…怎麼下得了手」，也有熱心網友表示，願意幫弱勢姐弟買單，請姐弟的家長不用擔心。

