弱勢家庭遇交通事故陷困境 斗南警結合資源即時協助

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣斗南警分局近期展現為民服務的溫暖力量，主動協助轄區內因突發事故陷入困境的弱勢家庭，結合地方資源提供即時援助，發揮警政體系在社會安全網中的關鍵角色。

斗南分局古坑分駐所所長黃振潁於執行勤務期間，發現轄內一名黃姓民眾因交通事故導致家庭經濟陷入危機。經了解，黃男平日以務農及臨時工維持生計，是家中主要經濟支柱，需獨力扶養兩名未成年子女，原本生活已相當吃緊。近日突如其來的交通事故，不僅影響其工作能力，醫療與相關費用支出更使家庭經濟雪上加霜，生活頓時陷入困境。

警方掌握情況後，立即啟動關懷機制，主動聯繫在地資源協助黃家度過難關。黃振潁所長結合永昌村長李裕驊及古坑鄉建德寺地母廟張姓總幹事等地方力量，協助黃家申請急難救助金及相關社會福利補助，期盼透過多方支援，暫時緩解燃眉之急，讓家庭生活得以穩定。

黃男妻子對警方主動關懷與協助深表感謝，表示在最無助的時刻，感受到來自警方與社會的溫暖支持，讓一家人重拾面對生活的信心與勇氣。

斗南分局表示，警察除肩負治安維護任務外，也是社會關懷的重要推手，未來將持續透過勤區查訪、通報機制及跨單位合作，主動發掘需要協助的弱勢家庭，結合地方村里與民間團體力量，讓關懷服務持續深入社區，發揮更大的正向影響。

