弱勢家庭遇火劫 不請之師助清理善後

南投草屯一處民宅日前發生火災，所幸未造成人員傷亡，但屋內嚴重燒毀，讓原本就弱勢的家庭無力善後。慈濟接獲通報，動員約30位志工，與清潔隊攜手，協助清掃，幫助受災家庭早日恢復正常生活。

火場滿目瘡痍，志工拿著鐵耙、鏟子，將燒毀的衣物與家具，逐一清出來。草屯這處民宅，日前發生火災，幸好無人傷亡，但二到三樓，燒得面目全非。

屋主 謝先生：「也算還幸運啦，妻兒都平安無事。」

謝先生打零工維生，妻子照顧一對智能障礙子女，無力整理家園。

慈濟志工 巫建龍：「勘災之後 覺得需要動用，動員很多的人力，所以我們今天就派我們的師兄師姊，來一起完成。」

屋內斷電，志工自備發電機照明，鎮公所派車支援清掃，鎮長也到場關心。草屯鎮長｜簡賜勝：「深深感受到，我們草屯慈濟 各位志工，願意付出他們的愛心，來幫助比較困苦的家庭。」

「(祝福您過年大家都平安吉祥)，謝謝 師兄師姊們對我很好，感恩感恩。」

慈濟人並致贈慰問金，讓謝先生一家人添購基本生活用品。

屋主 謝先生：「感恩這些師兄師姊來幫我，不然我自己也不知道怎麼(清理)。」

慈濟志工 許昆龍：「來幫他清掃家園，讓他能夠很快地請人來修繕。」

眾人合力清掃，協助受災家庭走出困境，重新展開生活。

