弱勢家庭、近視兒當心！醫揭學齡前兒童肥胖風險：低收入戶高1.44倍

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】低收入家庭、幼童近視，會成兒童「學齡前肥胖」的風險因子嗎？臺北市立聯合醫院一項針對7,410名學齡前兒童進行的長期追蹤研究發現，社經背景較弱勢的幼童，過重與肥胖機率明顯偏高；若再合併配戴眼鏡，或兒童是來自外籍母親家庭，健康挑戰更為嚴峻。該研究顯示，兒童肥胖並非單一飲食問題，更是牽涉家庭環境與生活型態的複合議題。

低收入戶兒少肥胖風險高出44% 非弱勢家庭兒童3C使用成隱憂

臺北市立聯合醫院從2009年至2018年間，針對7,410名設籍台北市、年紀在7歲以下的學齡前兒童進行長期追蹤，相關研究成果以〈家庭收入對於學齡前兒童肥胖風險之長期影響〉為題，刊登於2024年《BMC公共衛生》。

廣告 廣告

研究團隊發現，雖然整體學齡前兒童過重與肥胖比例有下降趨勢，但仍有1,782名兒童出現過重或肥胖情形，其中低收入戶家庭兒童的肥胖風險，比一般家庭高出44%。

此外，配戴眼鏡的兒童，其過重或肥胖風險則比未配戴眼鏡的兒童高出21%。不過該現象只出現在非低收入家庭，研究推測，這類家庭的孩子，較容易有機會接觸手機、平板或遊戲機，近距離用眼時間增加，戶外活動時間減少，間接推升肥胖機率。

飲食、運動、教育資源不足 共同推升肥胖風險

臺北市立聯合醫院小兒科主治醫師王培瑋分析，低收入家庭兒童肥胖風險增加，可能與多重因素有關，包括健康飲食的選擇受限、家庭共享用餐時間減少、運動與戶外活動不足、不規律的作息、以及家長因壓力等，會或多或少導致健康教育和醫療資源較為缺乏，也較難落實健康管理，進而增加肥胖風險。

兒童健康不應受限家庭經濟 政府應擴大健康與視力管理

研究同時發現，外籍母親所生的子女，其學齡前肥胖風險，比一般家庭兒童高出51%。王培瑋醫師觀察，台灣的跨國婚姻家庭，多半社經地位較低，外籍母親在教育程度、語言與生活適應上承受更多挑戰，可能會間接影響家庭健康照顧與生活型態。

王培瑋醫師提醒，兒童的健康成長不該受限於家庭經濟，近視與肥胖也會衍生後續的共病性。呼籲政府應制定更全面的健康管理策略，包括擴大健康飲食補助、增加社區運動空間、提高家長與孩童的健康意識，並提供更完善的兒童健康篩檢與視力管理，確保每位孩童能在健康環境中成長。

【延伸閱讀】

孩子越來越胖？醫揭「兒童肥胖元兇」 當心脂肪肝、糖尿病併發症

兒童肥胖成隱憂 高達七成患有脂肪肝！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67228

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw