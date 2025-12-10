弱勢悲歌！台東縣議員怒：欠醫療費病患在醫院宛如「人間地獄」
台東縣議會今（10）日審查社會處預算，縣議員黃治維關心弱勢病患醫療費協助問題，直言政府不應只是被動等通報，「政府照顧弱勢不是只有在看得見的地方，看不見的地方就在人間地獄醫院裡」，避免弱勢患者背負沉重醫療債務。對此，社會處長陳淑蘭回應，目前與各醫院聯繫管道暢通，低收、中低收戶原本即有醫療補助，且補助「沒有上限」，只要有需要都會協助。
黃治維首先詢問，榮總、馬偕、基督教及部立台東等4大醫院，每年通報繳不起醫療費用的弱勢個案數量為何。陳淑蘭回應，目前沒有特別統計，但通報量並不高，多數醫院本身設有基金會會先行處理，若無法協助時才會通報縣府，由社會處再連結相關資源。
黃治維直言，實務上醫院社工往往「能不報就不報」，因為基金屬於醫院自身資源，並直言繳不起醫療費的病患在法理上醫院必須收治，卻往往成為醫院最抗拒的對象。他強調，縣府理論上應主動與醫院聯繫，明確告知一年可動用多少預算協助弱勢病患的醫療與出院後照護，而不是等到民眾或醫院「真的撐不下去」才由社政體系介入。
黃治維指出，許多真正付不起醫療費的病患，最後並非由基金會協助，而是被醫院要求簽署切結書，出院後再慢慢償還。他直言，「有錢的人不會不付，一定是生活已經沒有辦法了，才會去欠醫療費用」他也重話批評，政府照顧弱勢「不是只有在看得見的地方，看不見的地方就在醫院裡，那就是人間地獄」，弱勢團體獲取資訊不易，呼籲縣府從「被動改為主動」。
陳淑蘭說明，縣府與醫院間有聯繫會議，管道暢通，並說明相關補助制度，低收與中低收原本就有醫療補助，若有需求都會協助處理；至於近貧、非老非障者，則會再協助連結民間資源。
