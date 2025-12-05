弱勢悲歌！女兒猝死盲母伴屍多日 爬兩天找路人求救

馬來西亞三馬拉漢省甘榜丹北的叢林小屋，發生女兒猝死，盲母伴屍的人倫悲劇。（示意圖／翻攝自google map）





馬來西亞發生一起弱勢悲歌，一名30多歲女子與全盲的母親相依為命，女子因為不明原因猝死後，母親伴屍數天，花了兩天才摸索離開小屋，爬行到大路上找到路人求援。

這起悲劇發生在馬來西亞三馬拉漢省甘榜丹北的一間叢林內的小屋，死去的女子平常與雙眼全盲的母親在此生活，依靠政府發放的社會救濟維生。

女兒不幸猝死後，雙眼全盲的母親無力求助，只能伴屍數天，直到遺體發臭還是求助無門，母親花了整整2天，才手腳並用出小屋，爬到大路邊找路人求援。

廣告 廣告

母親向路人表示，女兒約在她求援之前6天猝死。路人通報民防人員後，民防人員把女子遺體抬出準備送往醫院太平間，並將母親送醫接受檢查及治療。

更多東森新聞報導

恐怖！印度少女手腳遭綁、嘴被堵 稻田內慘遭4男侵犯

辦公室血案！中國人殺死日本同事 發狠朝臉狂砍

日警涉性犯罪遭起訴 羈押中輕生

