弱勢悲歌？居無定所帶5個月大男嬰失蹤！警追下落…生父母帶路找出遺體

社會中心／陳弘逸報導

台南永康區近日傳出5個月大男嬰死亡案，生父母屬經濟弱勢，居無定所，遭列管昨天被找到時，男嬰已不在身邊，幾經關切下，才坦承人已死亡，也帶警方找到屍體。（示意圖／PIXABAY）

台南永康區近日傳出5個月大男嬰死亡案，生父母屬經濟弱勢，居無定所，因沒依規定替兒打疫苗，加上社政單位訪查未果遭列管，並轉由警政單位協尋，昨天（18日）找到這對父母時，男嬰已不在身邊，幾經關切下，才坦承人已死亡，也帶警方找到屍體，並報請檢方相驗，待釐清死因之後，將追究父母相關責任，目前先留置2人。

據《聯合報》報導，這對父母居無定所，因男嬰才出生5個月大沒依規定打疫苗，社政單位查訪未果，於今年10月遭列管，近日在警方協助下，直到昨天（18日）晚上7時許才找到父母，卻沒發現男嬰。

廣告 廣告

幾經關切，父母才脫口供出男嬰已死亡，並帶員警找到屍體，警方已報請檢方相驗待釐清死因之後，後續將追究父母相關責任，目前先留置2人。

據悉，男嬰的父母疑有中度智能障礙，屬經濟弱勢又居無定所，警方也通報台南市家防中心派社工員協助；此案檢方也介入調查，詳細案情仍待釐清。

更多三立新聞網報導

疑被買通…幫忙「偽造簽到」暗助鍾文智潛逃！信義分局副所長涉貪遭聲押

年輕騎士失控自撞「地留血痕」喪命！友人目睹他抬上救護車…崩潰痛哭

超速48公里遭扣牌照！違規駕駛急搬「長輩回診」當擋箭牌…慘踢鐵板

香酥鴨老闆酒駕…害女清潔員枉死！市府比照「因公致死」替家屬爭權益

