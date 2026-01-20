弱勢悲歌 苓雅高齡母女陳屍家中

高雄市苓雅區廣東二街一處民宅，20日下午發生高齡母女雙亡事件，當地里長發現一對母女住戶已有2周未曾踏出家門，且按門鈴也無人回應，趕緊通報警方破門進屋，發現2人倒臥屋內、明顯死亡，警方初步排除他殺，詳細死因仍待檢警相驗釐清。

據了解，死者為80歲馬姓母親與54歲裘姓女兒，2人住於苓雅區的公寓內相依為命，由於母女年事已高，裘女曾出車禍行動不便，身體及精神狀況雙雙不佳，經濟條件也不好，苓雅區林華里長張家偉特地將她們列為弱勢關懷戶，會偕同長照人員定期探訪。

然而近兩周來，長照人員與鄰居皆反映並未見到母女外出，按門鈴也無人應答，張家偉察覺異狀，遂於昨日與警方前往查看，再次按門鈴仍無回應，經破門後才看見母女倒臥屋內，且全身發黑，研判已死亡多時。

警方表示，現場沒有打鬥痕跡，也沒有明顯輕生跡象，已報請檢察官相驗，詳細狀況還有待結果出爐後才能釐清。

張家偉感慨，母女雖身體狀況欠佳，但生活尚有自理能力，去年曾希望申請中低收補助，但因資料不符合而不了了之，且母女有時情緒不穩，會打電話到服務處跟他「閒話家常」，未料同時發生憾事，對事發原因仍不清楚，無論是身體疾病或有其他可能，一切仍待檢警調查釐清，目前已聯繫未同住的51歲裘姓兒子，協助處理後事。

針對此案高雄市政府社會局表示，經查兩人並無社會福利身分，已聯絡居住北部的家屬南下處理後續事宜，社會局已表達關懷，並承諾若家屬有需要，將協助喪葬相關事宜。