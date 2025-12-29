弱勢戶未列冊、安全設備覆蓋率低 張文潔促市府完善廣慈社宅管理

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】台北市議員張文潔日前於議會質詢時指出，在北市最大的廣慈社宅132戶弱勢住戶當中，竟有12戶未被列冊關懷，且僅有三分之一裝設緊急求助設備，安全網出現嚴重缺口。張文潔表示，社宅應是讓市民安居樂業的地方，不該成為獨居長者無人聞問的孤島，呼籲台北市政府應儘速增補專責社工人力，並落實社宅風險管理與明確SOP，確保居住正義真正落實。

張文潔表示，廣慈社宅居民組成多元，除了成家青年外，也有許多因高齡而在租屋市場受挫的獨居長者。然而目前的關懷機制顯然不足，不僅部分弱勢戶未被列冊，緊急求助設備的覆蓋率也不足。她直言，社宅需要的是管理與風險辨識，而不僅是造冊與貼標籤，若缺乏有效的監控與援助機制，恐讓經濟與生理弱勢的住戶面臨生命安全風險。

除了設備問題，基層社工人力也不足，張文潔指出，負責相關業務的信義社福中心目前僅編列21位社工，卻必須負擔全信義區800多名弱勢市民的關懷業務，再加上社宅內百餘戶弱勢住戶及繁重的行政工作，社工人力早已不堪負荷。她認為，若不增補專責人力，社安網將難以發揮預期功能，這對需要高度關注的社宅社區而言極為不利。

台北市議員張文潔日前質詢時指出廣慈社宅弱勢戶相關支持不足。(翻攝自張文潔粉專)

張文潔也提出三項具體改革方案，包括增補社宅專責社工人力、建立社宅風險管理與明確SOP，以及全面提升安全設備覆蓋率。她強調，完善的救命裝備與充足的專業人力，是守護市民安全最關鍵的防線，市府應積極面對問題，將預算花在刀口上，確保社宅同仁在執行業務時有足夠支持，也讓住戶能真正獲得安全保障。

