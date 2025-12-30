弱勢月加發千元、長照3.0擴大給付、新冠全民接種！衛福部1月新制一次看

記者簡浩正／台北報導

衛福部元旦有多項新制上路。社工司針對列冊低（中低）收入戶等弱勢族群，除了原有生活補助外，低收入戶每人每月加發1000元。(示意圖／翻攝自Pxhere)

2026年元旦新制一次看！衛生福利部近日公布多項元旦惠民新制，包括低收入戶及中低收入戶加發生活補助金每月最多新台幣1000元、擴大長照給付對象、強化獨居老人關懷服務、新冠（COVID-19）疫苗全民接種等。

福利：弱勢補助「發錢」最有感

衛福部公布民國115年元旦新制，社工司針對政府列冊低（中低）收入戶等弱勢族群，除了原有的生活補助外，低收入戶每人每月加發1000元，中低收入戶每人每月加發750元生活補助，自115年1月起至116年1月底止，預計發給13個月，可照顧54萬5000人。

115年1月1日至2月28日期間，開放滿6個月以上全民接種COVID-19疫苗。（圖／記者簡浩正攝影）

醫療：疫苗、篩檢「升級」與「擴大」

國健署部份，增加幽門螺旋桿菌檢測服務。衛生福利部預防保健癌症篩檢新增提供45至74歲民眾終身1次「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」。預估逾60萬人受惠。

疫苗政策方面，疾管署新冠疫苗擴大全民接種。衛福部表示，將於115年1月1日至2月28日期間，開放滿6個月以上全民接種COVID-19疫苗，後續視擴大接種情形再評估是否延長。

成人公費「肺炎鏈球菌疫苗」升級。接種作業將於115年1月15日開始實施新疫苗轉換政策：改採新型 20 價或 21 價疫苗（21價疫苗預計於2026年4月取得國內藥證），接種單劑即可取代原本的兩劑接種流程。對象包含65歲以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象。將分2階段開打，估計第一階段約有245萬人，第二階段約有34萬人符合資格。

負擔：健保、國保費用調整

社保司部分，因應消費者物價指數累計成長率達標（6.79%），依法調整國民年金保費：月投保金額由現行1萬9761元調為 2萬1103元。同時，各項給付金額（生育、喪葬、老年年金）也會連動調高。受影響之國保被保險人約278萬人，領取給付之受惠人數每年約160萬人。

健保署部分，則是調整第3類被保險人之投保金額。自115年1月1日起，第3類被保險人之投保金額由2萬8590元調整為2萬9500元。影響約173萬人，保險對象每人每月自付保險費由443元調整為458元，較原自付保險費增加15元。

長照3.0長照服務的給付對象自115年1月1日起新增全年齡失智且失能者等2類。（圖／翻攝自Pixabay）

長照：邁向超高齡社會，服務擴大

長照司部份，實施「長期照顧十年計畫 3.0」-擴大長照給付對象。因應台灣邁入超高齡社會，除原本長照2.0服務對象外，長照3.0長照服務的給付對象自115年1月1日起新增2類： 1、全年齡失智且失能者。 2、評估期間符合衛生福利部中央健康保險署公告之急性後期整合照護計畫(PAC)收案對象，且符合長照需要2級以上。預估74.5萬人受惠。

社家署部份，115年起擴大推動獨居老人關懷服務。衛福部與內政部攜手合作分年訪視70萬名獨居老人，主動掌握需求，分級提供關懷服務、送餐或安裝緊急救援裝置等服務，並推廣宣導提升全民關懷獨老意識。預估獨居老人服務觸及率達40%。

