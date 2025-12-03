弱勢母為家重返職場 就業中心助媒合獎助重拾自信

勞動部推動多項鼓勵婦女重返職場的政策，歡迎民眾洽詢（就服中心提供）

記者林怡孜／台南報導

阿姿（化名），因育有兩名罕病孩子，長年在醫院與家中往返，為了照顧家庭多次離開職場。直到丈夫意外車禍遭資遣，全家經濟壓力驟增，她決定重返職場，卻因必須配合照護時間，求職屢遭婉拒。

朋友建議阿姿前往勞動部雲嘉南分署台南就業中心尋求協助。就服員積極媒合合適職缺，並運用「婦女再就業計畫」爭取就業獎助金，同時結合「工時調整獎勵」、「僱用獎助」等措施向雇主說明，最終成功為她開發一間願意彈性排班的不織布工廠，讓她得以再次踏入職場。雖需調整工時，但阿姿工作態度積極、學習力強又負責，迅速獲得主管與同事肯定。她說，能重新工作，不只是減輕家計，更重要的是找回自信與方向。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，阿姿的案例凸顯就業促進措施對弱勢家庭的重要性。勞動部運用「僱用獎助措施」協助雇主願意聘用弱勢勞工，每人每月最高補助一萬五千元、最長一年，並提供「職場學習與再適應計畫」協助勞工熟悉職場，補貼基本工資及管理費，盼與企業共同打造友善就業環境。

勞動部也推動多項鼓勵婦女重返職場的政策，包括自一一二年起的「婦女再就業計畫」及一一三年的「五五就業獎勵」，讓因家庭因素離開職場的婦女、五十五歲以上或依法退休的求職者，在公立就服機構推介下回到職場，可領取最高六萬元獎助金。

民眾可上「台灣就業通」（https://www.taiwanjobs.gov.tw），或免付費專線０八００–七七七–八八八洽詢。