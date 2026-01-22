弱勢童不挨餓 蝦皮捐助家物資券

寒暑假原本是孩子最期待的時光，對許多弱勢家庭而言，卻因少了學校的營養午餐，讓孩子的三餐成了沉重負擔。根據家扶基金會調查，弱勢兒少每人每餐平均僅32元，超過半數曾有挨餓經驗，其中不少是為了替家裡省錢。

為了陪伴孩子度過即將到來的寒假，蝦皮公益攜手四大公益機構，捐贈每戶總價2400元的「助家物資券」，幫助全台逾200戶弱勢家庭補足寒假期間的餐食與生活所需。透過更彈性、即時的支持，讓家庭安心過冬，也讓孩子在寒冷中依然感受到溫暖與關懷。

傳統實體物資發放常因品項固定，難以貼近實際需求，弱勢家庭只能被動接受。蝦皮公益善用電商平台選擇多元的優勢，推出以購物金形式發放的「助家物資券」，讓家庭能依自身需要，自行上平台選購奶粉、米麵等基本糧食與日用品，補足生活所需。為將資源送到最需要的地方，蝦皮公益攜手社團法人台灣愛希望兒童關懷發展協會、社團法人台灣米樂谷公益關懷協會、中華民國向陽關懷協會及社團法人台灣彩虹雙福協會四大公益機構，發放每戶總價2400元的助家物資券，協助全台超過200戶弱勢家庭減輕長假期間的生活壓力。

台灣米樂谷公益關懷協會祕書長李清惠分享，助家物資券讓家長能依需求隨時採購，大幅減輕負擔。蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰也表示，蝦皮公益長期關注兒童議題，透過將選擇權交回家戶，讓捐助更貼近真實需求，陪伴孩子度過溫暖假期。

此外，蝦皮公益同步啟動「寒冬送暖助兒童百元捐」，攜手多家公益團體，邀請用戶以100元小額、低門檻方式參與物資箱與食物包募集。透過平台整合，用戶僅需結帳時一鍵加購即可完成捐助，並確保款項透明可追溯。邁入第9年的蝦皮公益百元捐，持續快速整合平台資源啟動線上募集機制，把小額善意化為即時支援。