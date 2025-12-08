弱勢老舊大樓安全亮紅燈！中市府︰持續加強正視居住安全

台中市議員邱愛珊今（8）日於市議會總質詢中，關心老舊大樓住戶的居住安全。她指出，中央近期強制要求老舊公寓成立管委會，但實務上「只成立、不運作」的情況非常嚴重，讓公共安全形同虛設。她嚴正呼籲中央與地方務必正視弱勢大樓面臨的結構性困境，提出真正能落地的配套措施，避免悲劇重演。

邱愛珊提到（如圖），中央將公安申報門檻從16樓降到8樓後，全台案件量瞬間暴增，但合格檢查人員明顯不足。她擔心台中市目前的公安安檢是否面臨相同壓力？人力是否足夠？市府要如何防止檢查走向表面化？

都市發展局代理局長李正偉回覆，針對前述問題，台中市都發基金有編列七大部分預算，其中包含都市更新整建維護補助、老舊街區活化補助、高風險老屋整修、耐震補強、弱層補強、公寓大廈共用部分公共設施補助以及老舊住宅無障礙設施補助；更新老舊房屋的部分有更新輔導團進行宣導與輔導。

李正偉也回覆，從2024年開始，針對8-15大樓需進行公安申報共2586件，已掛件申報戶數已達到2565件，輔導達99.19%，依中央規定針對6-7大樓需進行公安申報共2713件，已掛件申報戶數1308件，輔導為48.2%，會繼續加強輔導。關於合格檢查人員人手不足的問題，目前採委外方式，民眾有問題可洽都發局使用管理科，會有專業人員輔導。