弱勢自立 逾三百人受惠
記者王勗∕台南報導
為落實市長黃偉哲「以就業帶動脫貧、以參與創造希望」核心理念，南市府社會局也為台南低收入戶、中低收入戶與弱勢家庭量身打造「從賦能到自立」的就業脫貧路徑。截至今年十月底，社會局推行各類方案措施，累計逾三百人參與受益。
社會局長郭乃文表示，為幫助弱勢參與社會、經濟自立，社會局推行公部門暑期工讀、企業工讀、職場體驗、教育培力、就業獎勵津貼、資產累積補助、求職交通費用等方案措施。也配合衛福部「社勞政聯合促進就業服務計畫」，規劃專屬台南市民的多元就業培力方案，依不同年齡與生涯階段需求設計，提供實質獎勵同時，也著重培力賦能，盼幫助弱勢翻轉「世襲貧窮」困境。
新住民阿貞在丈夫病逝後獨力撫養年幼子女，社工發現阿貞心思細膩且擁有豐富照顧經驗，遂輔導其接受職訓成為居家服務員，同時也協助申請「就業獎勵補助計畫」。阿貞也在順利就業後，逐步建立經濟自立能力；在外地念大學的阿毅因家庭負債及生活拮据，須自行負擔大學學費及生活費。阿信迄今已連續三年參加企業工讀，靠工讀收入支撐升學的所有開銷。
社會局指出，設籍本市的低收入戶、中低收入戶及弱勢家庭，如有就業培力需求，可洽社會救助科（06-2995686）或各社會福利服務中心脫貧自立計畫社工、社會局網站「脫貧自立計畫」專區查詢。
黃偉哲強調，脫貧不僅是經濟議題，也關係生命尊嚴與生活機會平等。市府致力協助經濟弱勢家庭及其子女擺脫貧困、邁向自立。今年更強化公私協力合作機制，攜手台糖長榮酒店、新舜營造、麥當勞、康是美及家樂福等十大企業簽訂工讀合作備忘錄，期盼市民能發揮潛能、各展所長，從受助走向自立的良性循環。
