弱勢長者假牙補助財源轉地方政府 廖偉翔轟衛福部：政府應拿出良心 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

為照顧經濟弱勢長者口腔健康，衛福部自2009年起每年編列約8千萬元預算補助中低收入老人製作全口假牙，但受《財政收支劃分法》影響，今年起將轉由地方政府自有財源支持。衛福部9日表示，財劃法修正後，中央與地方財政權責重新調整，基於責任與資源相對應，相關補助業務回歸地方辦理，資源配置也能更貼近各地實際需求。對此，立委廖偉翔今（10）表示，行政院15億媒體宣傳費卻不願幫長者出錢，呼籲政府應拿出良心，心疼長輩。

「有錢僱網軍、沒錢顧長輩。」廖偉翔說，衛福部實施超過15年的中低收入長者假牙補助，每年幫助6000多位長者裝置假牙，但今年因故砍掉，他認為一年8000萬的補助款，連行政院15億媒體宣傳費的零頭都不到。

廖偉翔指出，最荒謬的是，衛福部的評估報告寫得很清楚，「該補助停掉，有高度風險，會嚴重危害長輩健康」，衛福部寫的報告卻自行當廢紙。他強調，全口假牙8萬多塊，弱勢長輩根本負擔不起，若吃不好、營養不良，後面延伸的長照醫療支出絕對是8000萬的好幾倍，省小錢花大錢，衛福部算得過來嗎？政府應拿出良心，心疼這些長輩，不要砍掉假牙補助款。

社家署長周道君表示，近幾年每年約編列7800萬至7900萬元預算，但受中央政府財政總體規劃影響，考量假牙補助非法定性義務，衛福部今年不再編列中低收入長者假牙補助預算，經費回到地方由各縣市政府主責，由自有財源支應，估計每年約數千名長者受到影響。

周道君建議自行查詢各縣市政府社會局或衛生局網站，了解是否地方預算加碼或自辦等假牙補助措施，但衛福部也會觀察今年的執行狀況，評估後續是否維持同樣做法，或是進一步爭取經費。

照片來源：廖偉翔辦公室提供

