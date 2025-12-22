弱勢青少年被忽視 黃淑君促新北醫療補助比照北市

（記者陳志仁／新北報導）新北市弱勢兒少醫療補助僅限未滿 12 歲，12 至 18 歲青少年卻遭制度性排除；新北市議員黃淑君指出，新北補助明顯落後台北市，要求市府儘速修法擴大補助對象，補齊弱勢未成年照顧缺口。

圖／新北市議員黃淑君指出，新北補助明顯落後台北市，要求市府儘速修法擴大補助對象，補齊弱勢未成年照顧缺口。（黃淑君臉書）

黃淑君表示，新北市現行「弱勢兒童及少年醫療補助」僅適用未滿 12 歲孩童，長期忽略 12 至 18 歲青少年需求，導致弱勢家庭的未成年子女在關鍵成長階段無法獲得完整醫療照顧；相較之下，台北市補助對象已涵蓋全市未滿 18 歲未成年人，制度落差明顯，對新北弱勢兒少極不公平。

廣告 廣告

黃淑君認為，近年隨著家長醫療與教育意識提升，加上醫療科技進步，需要早期療育與持續醫療協助的未成年明顯增加；透過即早介入治療，不僅能降低障礙風險、提升學習與生活能力，也有助於減少未來社會照顧與醫療支出成本，市府不應因年齡限制而讓弱勢孩子錯失黃金治療期。

黃淑君說，新北市在多項弱勢補助政策上皆落後鄰近縣市，第一線社工實際面對孩子需求時，卻因制度限制無法即時提供協助，形成「看得到需求、給不了資源」的困境；市府儘速修訂「新北市弱勢兒童及少年醫療補助」相關辦法，補齊 12 至 18 歲青少年醫療照顧缺口，讓制度真正回應現場需求。

黃淑君強調，符合補助資格的家庭須通過中低收入戶、低收入戶或特殊境遇家庭等嚴格認定，這些孩子更需要政府即時支持；呼籲市長侯友宜於 115 年完成辦法修訂，並要求社會局在明年度預算通過前完成附帶條件設定，確保更多新北弱勢未成年能實際受益。

更多引新聞報導

IN觀點／父親光環難撐局 蘇巧慧新北選戰硬仗正面臨考驗

板橋民生路積水惹議 黃淑君會勘促地下道改善

