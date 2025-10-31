弱女聲請保護令不到2小時就遭痛扁 前夫涉殺人未遂裁定羈押 25

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄大寮區一名洪姓男子，前（29）日與黃姓前妻因工作瑣事起爭執，並相互拉扯，黃女事後前往派出所聲請家暴保護令，孰料2小時後，洪男竟持滅火器與鐵製畚箕衝到黃女住家將她痛扁一頓，造成黃女頭部撕裂傷。警方獲報後，先將受重傷的黃女送醫治療，而洪男也被依殺人未遂罪移送地檢署，法院裁定將洪男羈押。

警方調查，洪男與黃女本是夫妻，但後來離婚，不過2人仍在同一公司上班，10月29日下午5時許，2人因工作的是有不同意見，因此互有爭執，也發生拉扯。警方到獲報到場2人已未再衝突，不過黃女為安全起見，仍到派出所申請保護令，並對洪男提出傷害告訴。

廣告 廣告

但2小時後，洪男竟持滅火器及鐵製畚箕前往黃女家中，對著黃女一陣痛扁，逞凶後揚長而去。警方趕到現場時，只見黃女滿頭鮮血倒在住家前，緊急將她送醫急救，所幸沒有生命危險。

警方立即調閱監視器追查洪男行蹤，但不久後，洪男就自行到派出所投案，警方訊後依傷害、殺人未遂及違反《家庭暴力防治法》，將他移送高雄地檢署偵辦，法院也裁定將洪男羈押。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

無品女住家囤垃圾老鼠蟑螂竄樓層 臭酸味瀰漫社區崩潰了

劉和然披「市長」彩帶點燃起馬砲 恭迎白沙屯媽祖駐駕北辰宮

【文章轉載請註明出處】