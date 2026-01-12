「弱密碼」勿使用、勿重複用同密碼！資安署提醒「三大帳密防護原則」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

現今網路入侵、詐騙事件頻傳，其中重要因素也與網路帳號使用「弱密碼」有關。數位發展部資通安全署今（12）日召開記者會提醒，常見之弱密碼 如 「 123456 」 、「 admin 」或以鍵盤排列順序設定之「QWERTY」等這類密碼，利用自動化工具幾乎可瞬間破解，呼籲民眾切勿使用。資安署亦示警避免在社群媒體、電子郵件與網路銀行使用相同密碼，一旦其中一個遭駭，將導致各平台、服務的帳密連鎖遭竊不得不慎。

數位發展部資通安全署今（12）日召開記者會提醒，勿使用弱密碼、勿重複在不同網站使用同一組密碼。（圖／資安署）

數位發展部資通安全署今（12）日召開記者會，針對近期日益嚴峻的網路入侵威脅，說明強化帳號密碼安全等具體做法。為有效防範此類風險，資安署提供三大帳密防護原則：

資安署指出，首先應強化密碼複雜度：密碼長度至少15個字元，並混合大小寫英文、數字及特殊符號，或使用密碼管理工具生成及管理密碼，避免使用個人生日、電話等易被猜測資訊。

另則是啟用兩步驟驗證：以使用密碼登入外增設第二個驗證步驟，如開啟簡訊驗證碼、臉部或指紋驗證，使用身分驗證器等，並優先為網路銀行、Google、LINE、社群媒體等重要網路服務進行設置。

資安署表示，使用者也應定期檢視登入活動：建議定期檢視帳號登入紀錄，透過檢視登入的時間、地點或裝置設備，檢查是否存在異常存取，如發現不明登入足跡，應立即登出所有裝置並更換密碼。

資安署強調，帳號安全攸關民眾的隱私與財產，強化密碼設定加上啟用兩步驟驗證，將可大幅度減少帳密遭盜用情形，保障國人隱私與財產安全。



