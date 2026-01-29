弱弱相殘1／黑幫鎖定弱勢下手！業務員也是拒保族 警衝醫院找被害人

金安保業務與公司員工多鎖定在菜市場等人多地方，穿著「捍衛拒保族」背心，發放傳單，吸引弱勢族群上門。（圖／示意圖／報系資料照）

刑事局偵查第二大隊第二隊去年透過一張「保單宣傳廣告」，循線發現有竹聯幫背景的金安保網路平台有限公司負責人張仕霖等人，於2020年間推出「安心33互助保障」專案，專門向俗稱「拒保族」之老弱殘疾人士行騙，粗估非法吸金1.1億餘元。然而遺憾的是，不僅上游鎖定專騙老弱殘疾，其旗下招募的部分「業務」，自己也身為老弱殘疾的拒保族成員之一，卻也因聽信上游說法，或為賺取業務獎金，以老鼠會方式，拉攏更多弱勢族群投保。

據了解，金安保網路平台有限公司的負責人為48歲的竹聯幫成員張仕霖，而監察人則為47歲的竹聯幫天龍堂新莊分會會長吳昱勲，2人共同創立金安保公司。2人再找來有多年保險業務經驗的71歲丁慶安擔任執行長，丁慶安利用專業知識，設計出一份針對俗稱「拒保族」的老弱殘疾人士下手，主打「免體檢、免疾病告知、無年齡上限且終生保障」。

該保險聲稱，每月僅需繳納3600元，滿3年、6年後可分別享有25萬元與33萬元的身故保險金，若未身故也可選擇退還110%的互助費金。公司員工會身穿「捍衛拒保族」之背心，於菜市場間到處發放傳單，吸引不少遭保險公司拒保的老弱殘疾族群，試圖為自己的未來多買一份保障。

而丁慶安隨後對外招募大量業務，每位業務只要順利將「保單」推銷出去，每半年達到一定績效後即可晉升，最低層級之業務主任每成交一單就可獲得40%的抽成，若晉升為經理每單抽成則可來到50%、再晉升為業務總監後則可抽成60%，只要半年成交數達60件即可成為業務總監，抽成數相當可觀，因此吸引不少人前往應徵。據悉，丁慶安一年收入粗估就高達500萬元。

有部分人士在聽完該公司經營理念後，真心希望能為「拒保族」盡一份力，因此投身成為業務；不過也有部分人士本身即是拒保族之一，看上鉅額抽成，不但自己購買保單衝業績，更幾乎以老鼠會方式，到處狂拉下線。

據悉，金安保公司旗下共計約有1500名業務，其中約有24人為業務總監，只要有人「投保」，每月就可獲得2000元以上酬勞。直到這些下線陸續3年期滿，選擇領回110%的互助費金，找上業務要求還錢，卻發現公司聲稱退還期滿互助金每月僅有12位名額，想將互助金領回只能「排隊慢慢等」，讓他們怒找上業務爭論，業務怒轉向公司討要說法，才讓整件事情意外曝光。

而整起事件直到警方發現金安保不但未申請信託，安定基金更僅有4千餘元，才戳穿整個騙局。警方統計，金安保公司至少吸金1.1億餘元，招攬2800餘名會員，而這些會員幾乎都是高齡、殘障或罹癌等弱勢族群，每月窮盡一切心力繳納3600元的互助會費，本想為自己買份保障，卻成為詐騙被害人，不少人被警方通知時，甚至是重病住院中或在長照機構、長年臥床、洗腎等病患，畫面相當慘烈。

眼見時機成熟後，新北地檢署去年10月1日指揮刑事局兵分12路發動搜索，逮捕張仕霖、吳昱勲、丁慶安與會計等6人在內，並再於同年11月19日二度搜索，將散落在全台各地的業務幹部等3人拘提到案。全案訊後依違反銀行法、保險法、加重詐欺等罪移送偵辦，並對張仕霖、吳昱勲、丁慶安等人聲押，其中張仕霖遭裁定聲押禁見，吳昱勲訊後裁定100萬元交保，丁慶安50萬元交保後，再度遭檢方聲押獲准。其餘人則分別以5至10萬元交保。

